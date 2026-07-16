Hamarosan bejelentésekkel érkezik a kormányzat

A szerdai kormányülés döntéseiről csütörtök 15 órakor számolnak be a kormányszóvivők.

A várható témákról nincs hivatalos tájékoztatás. A bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet:

a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, továbbá

a Sulyok Tamás eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, melyet a köztársasági elnök egyelőre nem írt alá

Szijjártó Péter BYD-s szerződéséről

Orbán János Dénes ügyéről

az azbesztszennyezésekről

Tartsanak velünk az InfoRádióban és az Infostarton!