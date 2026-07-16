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Szondi Vanda kormányszóvivõ a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hamarosan bejelentésekkel érkezik a kormányzat

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Csütörtök délután kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.

A szerdai kormányülés döntéseiről csütörtök 15 órakor számolnak be a kormányszóvivők.

A várható témákról nincs hivatalos tájékoztatás. A bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet:

  • a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, továbbá
  • a Sulyok Tamás eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, melyet a köztársasági elnök egyelőre nem írt alá
  • Szijjártó Péter BYD-s szerződéséről
  • Orbán János Dénes ügyéről
  • az azbesztszennyezésekről

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kormányszóvivői tájékoztató

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