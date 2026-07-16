Hamarosan bejelentésekkel érkezik a kormányzat

A szerdai kormányülés döntéseiről csütörtök 15 órakor számolnak be a kormányszóvivők.
A várható témákról nincs hivatalos tájékoztatás. A bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet:
- a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, továbbá
- a Sulyok Tamás eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, melyet a köztársasági elnök egyelőre nem írt alá
- Szijjártó Péter BYD-s szerződéséről
- Orbán János Dénes ügyéről
- az azbesztszennyezésekről
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