ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.55
usd:
313.68
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókáinak (Phoenicopterus roseus) egyike 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Már totyognak az első flamingóbébik Nyíregyházán – képek

Infostart / MTI

A Nyíregyházi Állatpark történetében először keltek ki flamingófiókák, a kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tíz tojáson ülnek – közölte a Nyíregyházi Állatpark.

Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási- és közönségkapcsolati osztályvezetője közölte, a Madárvilág nevű óriásröpdében a chilei (Phoenicopterus chilensis) és rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingófélék a természetben is hatalmas kolóniákban költenek.

Hozzátette, a szaporodás sikerének kulcsa az életmódjuk, a párok egyszerre kezdenek fészket építeni, tojást rakni és fiókát nevelni, így a kis flamingók szinte egy időben kelnek ki.

Nyíregyháza, 2026. július 15. A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókái (Phoenicopterus roseus) 2026. július 15-én. MTI/Balázs Attila
Nyíregyháza, 2026. július 15. A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókái (Phoenicopterus roseus) 2026. július 15-én. MTI/Balázs Attila

A frissen kikelt flamingófiókák egészen másképp néznek ki, mint rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkésfehér pehely borítja, csőrük még egyenes, így eleinte nem képesek kiszűrni a vízből a táplálékot úgy, mint a kifejlett madarak. Az első hetekben a szülők egy különlegesen tápanyagdús váladékkal, az úgynevezett begytejjel táplálják őket. Csőrük csak később nyeri el jellegzetes formáját, amiben finom szűrőlemezek szűrik ki az apró rákokat, rovarlárvákat, puhatestűeket, algákat és más parányi vízi élőlényeket.

A flamingók jellegzetes rózsaszín tollazatát a karotinoidokban gazdag apró rákfélék alakítják ki.

Nyíregyháza, 2026. július 15. A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókáinak (Phoenicopterus roseus) egyike 2026. július 15-én. MTI/Balázs Attila
Nyíregyháza, 2026. július 15. A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókáinak (Phoenicopterus roseus) egyike 2026. július 15-én. MTI/Balázs Attila

Révészné Petró Zsuzsa jelezte, a Nyíregyházi Állatparkban a látogatók is megfigyelhetik flamingókat, illetve a jellegzetes, iszapból épített kúpszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a tojó és a hím felváltva költ mintegy egy hónapon át.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Már totyognak az első flamingóbébik Nyíregyházán – képek

állatkert

flamingó

nyíregyházi állatpark

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak

Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak
A Magyar Szövetség négy pontban változtatna az oktatási minisztérium készülő törvénymódosításain, mert attól tart, hogy azok hátrányosan érinthetik a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákat. A párt az Oktatási Műhellyel közösen kidolgozott szakmai javaslatait már eljuttatta a tárcához. Célja, hogy hosszú távon biztosítsák az anyanyelvi oktatás feltételeit, vagyis azt, hogy minden magyar gyermek magyarul tanulhasson Szlovákiában.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata befolyásolja elsősorban most a tőzsdéket; ezen felül a negyedéves gyorsjelentések is hozzátesznek valamennyit a képhez, bár ez inkább a tengerentúli piacokra igaz. Az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások és a tengeri blokád hatására gyengén alakult a kereskedés ma Európában, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel. Az USA-ban a chipgyártókra, félvezető-gyártókra komoly nyomás nehezedett, de az indexek ezt könnyen ledolgozták, a három nagy pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is

Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is

Hogyan működik az SMS parkolás, mire kell figyelni telefonhívásos parkolásnál, és miben segíthet a parkolási alkalmazás? Mutatjuk, mit kell tudni a telefonos parkolásról!

BBC
Business Sport Travel Science
Watch as England lead Argentina in second half of chaotic World Cup semi-final

Watch as England lead Argentina in second half of chaotic World Cup semi-final

Watch live BBC One coverage, listen on BBC Radio 5 Live and follow text updates as England face Argentina in the World Cup semi-finals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 07:24
Okosabb, halkabb és személyesebb lesz a Waze
2026. július 15. 06:36
Győztek a felhasználók: a Meta kivette a legális képlopó, képmanipuláló funkciót az Instagramból
×
×