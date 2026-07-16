Kiderülhetett, kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok

A szúnyogok és a csípések maguktól értetődően hozzá tartoznak a nyári hónapokhoz, azonban vannak, akik átvészelik a meleg hónapokat egy-egy szúrással, míg mások bárhova mennek, bármit csinálnak, mintha vonzanák a vérszívókat – írja a Házipatika.

Kutatók a BBC bevonásval összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára.

A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek: azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel – akár 10 méteres távolságból. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett szén-dioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral, ugyanis a felnőttek – méretükből adódóan – több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek.

A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonzza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszersmind több szén-dioxidot is bocsát ki. Pont ezért a fizikai aktivitást végzők is jobban ki vannak téve a szúrásoknak.

A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók: a bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátok, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket (VOC) állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek.

Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérők lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésekre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.