A Roszatom szerint az ukránok megölték zaporizzsjai atomerőmű főmérnökét

„A szerdai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. (...) Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek – az utóbbi két és fél hónapban 13 embert gyilkoltak meg és 48-at megsebesítettek –, másrészt egy súlyos nukleáris baleset valódi veszélye - Oroszország, Ukrajna és Európa – hatalmas területein” – mondta.

Lihacsov szerint a dróncsapás, amelyben a sofőr is életét vesztette, az atomerőmű üzemi területének határán érte a gépkocsit.

„Gyors, kézzelfogható és egyértelmű reakciót várunk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségtől (NAÜ) a tragédiára” – tette hozzá.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szintén a történtek határozott elítélését követelte az illetékes nemzetközi szervezetektől, mindenekelőtt a NAÜ-től, valamint vizsgálatot Rafael Grossitól, az ügynökség főigazgatójától.

„Ez nem egyszerű gyilkosság. Ez egy olyan szakember meggyilkolása volt, aki életét szentelte az atomenergetikának, és mindennap felelősséggel tartozott a Roszatomhoz tartozó zaporizzsjai atomerőmű biztonságos működéséért. Az ilyen emberek szavatolják a nukleáris sugárzással szembeni biztonságot, amitől emberek milliói függenek a zaporizzsjai régióban, Oroszországban, Ukrajnában és egész Európában” – olvasható a nukleáris létesítmény Telegram-oldalán.

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