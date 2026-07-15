Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak

Az oktatási reform részeként szeptembertől minden általános iskolában kötelezővé válik az új tantervi rendszer bevezetése, de a minisztérium ennél jóval szélesebb körű változtatásokat is tervez. A módosítások érintik az iskolák finanszírozását, működését és az intézmények összevonásának szabályait is. Éppen ezek azok a pontok, amelyek miatt a magyar iskolák képviselői aggodalmukat fejezik ki.

A dél-szlovákiai magyar iskolák jelentős része kis lélekszámú településeken működik, ezért sok helyen alacsony a tanulói létszám. A Magyar Szövetség szerint az új szabályok veszélyeztethetik ezeknek az intézményeknek a fennmaradását, ezért első javaslatuk a minimális osztály- és iskolalétszám csökkentése.

A jelenlegi tervezetben szereplő alsó tagozatos 13, illetve felső tagozatos 18 fős átlaglétszám helyett egységesen 12 fős minimumot javasolnak, míg egy magyar általános iskola működéséhez szükséges legkisebb tanulólétszámot 147-ről 108 főre mérsékelnék.

A második javaslat a nemzetiségi iskolák vezetőit érinti. A párt szerint a magyar tannyelvű intézmények igazgatóinak, valamint az igazgatói pályázatokat elbíráló bizottságok tagjainak is megfelelő szinten ismerniük kellene a magyar nyelvet. Úgy vélik, ez elengedhetetlen a szakmai és objektív döntésekhez.

Harmadik javaslatuk egy úgynevezett védelmi záradék beépítése az oktatási törvénybe. Ennek értelmében minden, a kisebbségi oktatást érintő döntésnél elsődleges szempontként kellene figyelembe venni az anyanyelvi oktatáshoz való alkotmányos jogot.

Az iskolák esetleges összevonásakor pedig nemcsak a földrajzi közelséget, hanem az oktatás nyelvét és a már meglévő szakmai kapcsolatokat is kötelezően mérlegelni kellene.

A negyedik javaslat a finanszírozásra vonatkozik. A Magyar Szövetség azt szeretné, hogy az állami támogatási rendszer külön figyelmet fordítson a kisebbségi iskolák sajátos helyzetére, és ne hozza hátrányba a kisebb intézményeket. Emellett a pedagógiai mentorok önálló státuszának és célzott állami finanszírozásának bevezetését is szorgalmazzák, mert szerintük ez fontos feltétele az oktatási reform sikerének.

Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatási szakpolitikusa hangsúlyozta: a javaslatok nem különleges előjogokat kérnek, hanem azt kívánják biztosítani, hogy a szlovákiai magyar gyermekek a jövőben is lakóhelyük közelében, anyanyelvükön részesülhessenek minőségi oktatásban. A párt szerint ehhez az is fontos, hogy a következő parlamenti választáson ismét képviselete legyen a magyar közösségnek a pozsonyi törvényhozásban.