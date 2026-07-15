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Nyitókép: Compassionate Eye Foundation/Rob/Getty Images

Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Magyar Szövetség négy pontban változtatna az oktatási minisztérium készülő törvénymódosításain, mert attól tart, hogy azok hátrányosan érinthetik a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákat. A párt az Oktatási Műhellyel közösen kidolgozott szakmai javaslatait már eljuttatta a tárcához. Célja, hogy hosszú távon biztosítsák az anyanyelvi oktatás feltételeit, vagyis azt, hogy minden magyar gyermek magyarul tanulhasson Szlovákiában.

Az oktatási reform részeként szeptembertől minden általános iskolában kötelezővé válik az új tantervi rendszer bevezetése, de a minisztérium ennél jóval szélesebb körű változtatásokat is tervez. A módosítások érintik az iskolák finanszírozását, működését és az intézmények összevonásának szabályait is. Éppen ezek azok a pontok, amelyek miatt a magyar iskolák képviselői aggodalmukat fejezik ki.

A dél-szlovákiai magyar iskolák jelentős része kis lélekszámú településeken működik, ezért sok helyen alacsony a tanulói létszám. A Magyar Szövetség szerint az új szabályok veszélyeztethetik ezeknek az intézményeknek a fennmaradását, ezért első javaslatuk a minimális osztály- és iskolalétszám csökkentése.

A jelenlegi tervezetben szereplő alsó tagozatos 13, illetve felső tagozatos 18 fős átlaglétszám helyett egységesen 12 fős minimumot javasolnak, míg egy magyar általános iskola működéséhez szükséges legkisebb tanulólétszámot 147-ről 108 főre mérsékelnék.

A második javaslat a nemzetiségi iskolák vezetőit érinti. A párt szerint a magyar tannyelvű intézmények igazgatóinak, valamint az igazgatói pályázatokat elbíráló bizottságok tagjainak is megfelelő szinten ismerniük kellene a magyar nyelvet. Úgy vélik, ez elengedhetetlen a szakmai és objektív döntésekhez.

Harmadik javaslatuk egy úgynevezett védelmi záradék beépítése az oktatási törvénybe. Ennek értelmében minden, a kisebbségi oktatást érintő döntésnél elsődleges szempontként kellene figyelembe venni az anyanyelvi oktatáshoz való alkotmányos jogot.

Az iskolák esetleges összevonásakor pedig nemcsak a földrajzi közelséget, hanem az oktatás nyelvét és a már meglévő szakmai kapcsolatokat is kötelezően mérlegelni kellene.

A negyedik javaslat a finanszírozásra vonatkozik. A Magyar Szövetség azt szeretné, hogy az állami támogatási rendszer külön figyelmet fordítson a kisebbségi iskolák sajátos helyzetére, és ne hozza hátrányba a kisebb intézményeket. Emellett a pedagógiai mentorok önálló státuszának és célzott állami finanszírozásának bevezetését is szorgalmazzák, mert szerintük ez fontos feltétele az oktatási reform sikerének.

Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatási szakpolitikusa hangsúlyozta: a javaslatok nem különleges előjogokat kérnek, hanem azt kívánják biztosítani, hogy a szlovákiai magyar gyermekek a jövőben is lakóhelyük közelében, anyanyelvükön részesülhessenek minőségi oktatásban. A párt szerint ehhez az is fontos, hogy a következő parlamenti választáson ismét képviselete legyen a magyar közösségnek a pozsonyi törvényhozásban.

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