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Fiatal turista lány a budapesti napfelkeltében gyönyörködik.
Nyitókép: Getty Images/Maksym Belchenko

Előbb még 35 fok, aztán érkezik a változás

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Eltelt a nyár fele. A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, de délelőtt még lehetnek erősen felhős körzetek. A nap első felében nagyobb területen lehet csapadék, délután lokális jellegű záporok, zivatarok várhatók.

Hazánk egy anticiklon peremén helyezkedik el, sekély ciklonális mezőben, ez, illetve a nedves és labilis légállapot kiváló táptalajt nyújt a záporok, zivatarok kialakulásához – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani. További lokális záporok, zivatarok várhatók, reggel, délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.

Ami a folytatást illeti: a hét vége előtt tetőzik a hőség, aminek egy hidegfront vet majd véget, pár fokkal csökkentve a csúcsokat. Ez a jövő hét elejéig kitart majd. A front azonban nem hoz összefüggő, nagy mennyiségű csapadékot, inkább csak lokálisan előforduló záporokat, zivatarokat okozhat.

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