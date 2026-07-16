ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.57
usd:
313.54
bux:
140857.32
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Zsaru Magazin/Fülöp Máté, rendőrség

Bevált az újfajta traffipaxozás – íme, a rendőrségi tapasztalatok

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nemrég zajlott le az első hétvégi méréssorozat. Sokan ujjongva fogadták és a rendőrség is eredményesnek látta.

Hétvégente több ezer vízi jármű van a Tisza-tóban és vonzáskörzetében, és az utóbbi években egyre több hullámot generáltak az önerős alkalmatosságot használók alá a motorcsónakkal és jet skivel száguldozók, de a kisgéphajósok közt is akad, aki nincs tisztában a speciális szabályokkal – írta Facebook-oldalán a Zsaru Magazin.

Emlékeztettek:

  • a part 200 méteres sávjában és az öblítőcsatornákban csak 10 km/h-val lehet haladni,
  • a tiszavalki és a poroszlói medencébe be sem lehet hajtani 4 kilowattnál nagyobb teljesítményű, belső égésű motoros vízi járművel.
  • Ezenkívül három élővízi folyószakaszon nem szabad vontatásos vízi sporttevékenységet végezni.

Emiatt, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeteinek közreműködésével a Tisza-tavon a nyári hétvégéken sebességmérést fognak végezni. Az első akcióra június végén került sor, derült ki Illés Gergely szavaiból. Hozzátette: meglepődött, amikor erről június elején a sarudi strandon tartott vízi közlekedési fórumon beszámolt. „Számítottam rá, hogy sokan üdvözölni fogják, de arra nem, hogy üdvrivalgásban törnek ki. Szerintem Magyarországon ennyire még nem örült senki annak, hogy rendőrök traffipaxoznak” – mondta a magazinnak.

A sebességméréseket nem csak a partról végzik.

„A borsodi kollegák mozgó traffipaxszal érkeznek, ők szolgálati kisgéphajóról is mérnek, a jászsági és a hevesi rendőrök a part különböző pontjain állítják fel a háromlábút, és amikor túllépést regisztrálnak, jeleznek a Kiskörei Vízirendészeti Rendőrőrs egyenruhásainak, akik ilyenkor jellemzően a szolgálati jet skivel állítják meg a szabálysértőt” – magyarázta a kapitány. Azt is elmondta,

mindig az intézkedő rendőrre bízzák, bírságol vagy elegendőnek tartja a szóbeli figyelmeztetést.

Utóbbira főleg a parttól távolabbi, csekélyebb mértékű sebességtúllépéseknél kerülhet sor.

A cikk készültéig még senkit sem köteleztek a legmagasabbnak számító, 65 ezer forintos bírság megfizetésére.

„Erre például annak a motorizált vízi járműnek a vezetője számíthat, aki szűk öblítőcsatornán halad el kenus vagy kajakos mellett a megengedett 10 km/h kétszeresével vagy még annál is többel. Amúgy vízi járművek esetében a legtöbb bírságot a mentőmellény hiánya miatt szoktuk kiszabni, ami esetenként 24 ezer forint. Sajnos nem mindenki tudja, hogy 14 éves kor alatt a SUP-on is kötelező” – hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, az elmúlt hétvégéken a sebességtúllépés miatti helyszíni bírságok kiszabásakor egyik szabálysértő sem ellenkezett, elismerték tettüket. Ezenkívül hat ittas vízi járművezetővel szemben indult rendőrségi eljárás, és három orvhalászt jelentettek fel, mert vitatták, hogy kíméleti területen, elsősorban a jászsági főcsatorna beöntő zsilipjének 50 méteres körzetében pecáztak volna.

Kölcsönzők és strandfürdők vezetői mellett állampolgároktól is kaptak olyan visszajelzéseket, hogy a jet skik és a motorcsónakok már kevesebb hullámot keltenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bevált az újfajta traffipaxozás – íme, a rendőrségi tapasztalatok

rendőrség

traffipax

tisza-tó

sebességmérés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata befolyásolja elsősorban most a tőzsdéket; ezen felül a negyedéves gyorsjelentések is hozzátesznek valamennyit a képhez, bár ez inkább a tengerentúli piacokra igaz. Az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások és a tengeri blokád hatására gyengén alakult a kereskedés ma Európában, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel. Az USA-ban a chipgyártókra, félvezető-gyártókra komoly nyomás nehezedett, de az indexek ezt könnyen ledolgozták, a három nagy pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni

Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni

Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár alapján dönteni.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches fresh strikes on Iran as Trump warns Tehran it 'better behave'

US launches fresh strikes on Iran as Trump warns Tehran it 'better behave'

US President Donald Trump says he is yet to decide whether or not he will "finish off" Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 05:24
Hamarosan bejelentésekkel érkezik a kormányzat
2026. július 16. 05:12
Németh Zsolt: várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor
×
×