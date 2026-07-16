Bevált az újfajta traffipaxozás – íme, a rendőrségi tapasztalatok

Hétvégente több ezer vízi jármű van a Tisza-tóban és vonzáskörzetében, és az utóbbi években egyre több hullámot generáltak az önerős alkalmatosságot használók alá a motorcsónakkal és jet skivel száguldozók, de a kisgéphajósok közt is akad, aki nincs tisztában a speciális szabályokkal – írta Facebook-oldalán a Zsaru Magazin.

Emlékeztettek:

a part 200 méteres sávjában és az öblítőcsatornákban csak 10 km/h-val lehet haladni,

a tiszavalki és a poroszlói medencébe be sem lehet hajtani 4 kilowattnál nagyobb teljesítményű, belső égésű motoros vízi járművel.

Ezenkívül három élővízi folyószakaszon nem szabad vontatásos vízi sporttevékenységet végezni.

Emiatt, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeteinek közreműködésével a Tisza-tavon a nyári hétvégéken sebességmérést fognak végezni. Az első akcióra június végén került sor, derült ki Illés Gergely szavaiból. Hozzátette: meglepődött, amikor erről június elején a sarudi strandon tartott vízi közlekedési fórumon beszámolt. „Számítottam rá, hogy sokan üdvözölni fogják, de arra nem, hogy üdvrivalgásban törnek ki. Szerintem Magyarországon ennyire még nem örült senki annak, hogy rendőrök traffipaxoznak” – mondta a magazinnak.

A sebességméréseket nem csak a partról végzik.

„A borsodi kollegák mozgó traffipaxszal érkeznek, ők szolgálati kisgéphajóról is mérnek, a jászsági és a hevesi rendőrök a part különböző pontjain állítják fel a háromlábút, és amikor túllépést regisztrálnak, jeleznek a Kiskörei Vízirendészeti Rendőrőrs egyenruhásainak, akik ilyenkor jellemzően a szolgálati jet skivel állítják meg a szabálysértőt” – magyarázta a kapitány. Azt is elmondta,

mindig az intézkedő rendőrre bízzák, bírságol vagy elegendőnek tartja a szóbeli figyelmeztetést.

Utóbbira főleg a parttól távolabbi, csekélyebb mértékű sebességtúllépéseknél kerülhet sor.

A cikk készültéig még senkit sem köteleztek a legmagasabbnak számító, 65 ezer forintos bírság megfizetésére.

„Erre például annak a motorizált vízi járműnek a vezetője számíthat, aki szűk öblítőcsatornán halad el kenus vagy kajakos mellett a megengedett 10 km/h kétszeresével vagy még annál is többel. Amúgy vízi járművek esetében a legtöbb bírságot a mentőmellény hiánya miatt szoktuk kiszabni, ami esetenként 24 ezer forint. Sajnos nem mindenki tudja, hogy 14 éves kor alatt a SUP-on is kötelező” – hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, az elmúlt hétvégéken a sebességtúllépés miatti helyszíni bírságok kiszabásakor egyik szabálysértő sem ellenkezett, elismerték tettüket. Ezenkívül hat ittas vízi járművezetővel szemben indult rendőrségi eljárás, és három orvhalászt jelentettek fel, mert vitatták, hogy kíméleti területen, elsősorban a jászsági főcsatorna beöntő zsilipjének 50 méteres körzetében pecáztak volna.

Kölcsönzők és strandfürdők vezetői mellett állampolgároktól is kaptak olyan visszajelzéseket, hogy a jet skik és a motorcsónakok már kevesebb hullámot keltenek.