Drónnal vadásztak a rendőrök: milliós büntetések repültek néhány autósnak – videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya július 10-én délután az M7-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán, az M0-s autóút és az érdi lehajtó közötti szakaszon tartott közlekedésrendészeti ellenőrzést. Az akció célja a leállósávot szabálytalanul használó járművezetők kiszűrése volt, amely jelenség a nyári időszakban fokozottan jellemző.

A jogsértések dokumentálásához a rendőrök drónt is alkalmaztak.

A néhány órás akció során az egyenruhások 15 szabályszegővel szemben intézkedtek. A leállósávban folyamatos közlekedés miatt 13 járművezetővel szemben összesen több mint kétmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egy sofőrrel szemben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, egy másik autós pedig helyszíni bírságot kapott, mert indokolatlanul a leállósávban várakozott.

A leállósáv kizárólag műszaki hiba, baleset vagy más vészhelyzet esetén használható. Az ott szabálytalanul közlekedők akadályozhatják a mentést, és veszélyeztethetik a lerobbant járművek mellett tartózkodók biztonságát.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is rendszeresen tart hasonló ellenőrzéseket annak érdekében, hogy mindenki biztonságban hazaérjen – olvasható a police.hu oldalon.