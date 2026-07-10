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Egy zebra álldogál egy füves mezőn.
Nyitókép: Unsplash

A vadásztársaság szerint megfagytak a hatvanpusztai zebrák

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A Vál-völgye Vadásztársaság úgy informálta a kormányhivatalt, hogy három zebra is elpusztult a hideg januári időjárás miatt.

Több hónap késéssel jelentette be három zebra elpusztulását a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-Völgye Vadásztársaság a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak. A kormányhivatal így az állatok halálának okával kapcsolatban csak a vadásztársaságra hagyatkozhat, amely szerint az állatok gyakorlatilag megfagytak – számolt be róla a Telex.

A társaság közölte a kormányhivatallal, hogy az állatok január folyamán, a hideg időjárás miatt pusztultak el. Ezt azonban csak május 4-én jelentették be, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki, mert „a tulajdonos az elhullást nyolc napon belül nem jelentette a kormányhivatal felé”.

Ezen felül a társaság további 105 ezer forintos bírságot kapott azért, mert állításuk szerint a tetemeket egyszerűen eltemették, és nem adták át egy engedéllyel rendelkező úgynevezett állati melléktermék ártalmatlanítónak.

A rendőrség is nyomozást indított már a hatvanpusztai zebrák ügyében, „veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen”. A vadásztársaság egy negyedik zebra elpusztulását is bejelentette június 24-én, ennek okát azonban nem közölték.

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