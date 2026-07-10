A vadásztársaság szerint megfagytak a hatvanpusztai zebrák

Több hónap késéssel jelentette be három zebra elpusztulását a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-Völgye Vadásztársaság a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak. A kormányhivatal így az állatok halálának okával kapcsolatban csak a vadásztársaságra hagyatkozhat, amely szerint az állatok gyakorlatilag megfagytak – számolt be róla a Telex.

A társaság közölte a kormányhivatallal, hogy az állatok január folyamán, a hideg időjárás miatt pusztultak el. Ezt azonban csak május 4-én jelentették be, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki, mert „a tulajdonos az elhullást nyolc napon belül nem jelentette a kormányhivatal felé”.

Ezen felül a társaság további 105 ezer forintos bírságot kapott azért, mert állításuk szerint a tetemeket egyszerűen eltemették, és nem adták át egy engedéllyel rendelkező úgynevezett állati melléktermék ártalmatlanítónak.

A rendőrség is nyomozást indított már a hatvanpusztai zebrák ügyében, „veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen”. A vadásztársaság egy negyedik zebra elpusztulását is bejelentette június 24-én, ennek okát azonban nem közölték.