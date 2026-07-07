Legyen-e megye a vármegye és kormánymegbízott az ispán? – Így konzultálhat most

Ahogy hétfő este az Infostart is beszámolt róla, kedden elkezdődött a társadalmi egyeztetése annak a kormányzati javaslatnak, amely eltörölné a korábbi kormány által bevezetett vitatott elnevezéseket: vármegye, főispán, és az indoklás szerint társadalmi közmegegyezéssel a rendszerváltáskori intézményrendszer részévé vált megye és kormánymegbízott szavakat. Aki véleményt nyilvánítana, itt teheti meg szombatig, 2026. július 11-ig.

A változás alapját az Alaptörvény 17. módosítása fogja megadni, ennek indoklása szerint a „vármegye” kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja.