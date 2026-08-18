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GENOA, ITALY - OCTOBER 29: Patrick Vieira, head coach of Genoa, reacts during the Serie A match between Genoa CFC and US Cremonese at Luigi Ferraris Stadium on October 29, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Nyitókép: Simone Arveda/Getty Images

Híres francia labdarúgó lett a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

Patrick Vieira lett a szenegáli labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a szakember kinevezését kedden jelentette be az afrikai ország sportági szövetsége (FSF).

A szervezet közösségi felületén a kinevezés kapcsán még annyit emelt ki, hogy a hivatalos bemutatásra később kerül majd sor.

Az 50 éves Patrick Vieira Szenegál fővárosában, Dakarban született, de franciaként lett ismert és sikeres futballista. A Cannes együttesében mutatkozott be a felnőttek között, majd az AC Milannál volt epizódszereplő, az ezredforduló környékén pedig az Arsenalnál már főszerepló. A londoniaknál több mint 400 tétmérkőzésen lépett pályára, és egyebek mellett három bajnoki címet ünnepelhetett. Ezt követően játszott a Juventusban, az Internazionaléban és végül a Manchester Cityben, amelyből 2011 nyarán vonult vissza.

Edzőként az Egyesült Államokban (New York City FC), Franciaországban (Nice, Strasbourg), Angliában (Crystal Palace) és Olaszországban (Genoa) is dolgozott már, de válogatott mellett a mostani az első megbízatása. Vieira 107-szer szerepelt a francia válogatottban, alapembere volt az 1998-as világbajnokságon és a 2000-es Európa-bajnokságon aranyérmes együttesnek.

A szenegáli kispadon szeptemberben mutatkozik be, amikor az Afrika Kupa 2021-es győztese megkezdi selejtezősorozatát a 2027-es kontinenstornára.

Vieira elődje az afrikai válogatottnál Pape Thiaw volt, akinek megbízatása az idei vb után járt le, amelyen együttese az egyenes kieséses szakaszba jutott, de a 32 között azonnal búcsúzott.

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