Hatos karambol Budapesten, elakadt a forgalom

Újra nő a feszültség az USA és Irán közt, a tankerhajók elkezdtek visszafordulni a Hormuzi-szorosnál, és a közel-keleti konfliktus élesedésének hírére a forint is gyengülésnek indult. Délelőtt Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött szándéknyilatkozat a háború lezárásáról, ami még mélyebbre lökte a hazai fizetőeszközt. A forintot emellett az is lefelé hajtja, hogy kiderült: a 2026-os költségvetési hiány a korábban tervezett 3,7 százalék helyett a bruttó hazai termék (GDP) 8,3 százalékát is elérte volna, ennek ismeretében a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os költségvetést, amellyel új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és elkészíti a középtávú költségvetési tervet.