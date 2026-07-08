Mint írták, a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon ütközött hat gépjármű. A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, és a társhatóságok is az esethez érkeztek. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető szakaszon.
Hatos karambol Budapesten, elakadt a forgalom
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben – közölte a katasztrófavédelem.
A csütörtöki Fidesz-tüntetésről is megszólalt Magyar Péter
Megszólalt Kármán András, kiderült, mekkora valójában a hiány - Azonnal reagál a forint
Újra nő a feszültség az USA és Irán közt, a tankerhajók elkezdtek visszafordulni a Hormuzi-szorosnál, és a közel-keleti konfliktus élesedésének hírére a forint is gyengülésnek indult. Délelőtt Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött szándéknyilatkozat a háború lezárásáról, ami még mélyebbre lökte a hazai fizetőeszközt. A forintot emellett az is lefelé hajtja, hogy kiderült: a 2026-os költségvetési hiány a korábban tervezett 3,7 százalék helyett a bruttó hazai termék (GDP) 8,3 százalékát is elérte volna, ennek ismeretében a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os költségvetést, amellyel új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és elkészíti a középtávú költségvetési tervet.
Bármelyik magyarral megtörténhet: életbevágó dologról dönthetnek az orvosok a fejed felett, ha ezt nem teszed meg időben
Az Egyesült Államokban és több európai országban már elterjedt az élő végrendelet.
Trump threatens Iran and says truce is over, as Iranian minister warns of 'fearless' response
As Trump calls the Iranian leadership "scum" and "sick", Iran's foreign minister says: "We do not answer vulgarity with vulgarity, but with action."