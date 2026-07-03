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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Novemberben kerülhet az Országgyűlés elé az új klímatörvény – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Uniós pénzből elkezdődhet a Budai Fonódó villamoshálózat meghosszabbítása. Novemberben kerülhet az Országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot. Az InfoRádió legfontosabb hírei pénteken.

Aláírta a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű, uniós támogatási szerződését a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán arról számolt be, hogy ezzel új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül. Úgy fogalmazott: ez már az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el.

Megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat – jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta: a vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamosenergia-hálózat korszerűsítését támogatják.

Új programot indít a Mol a hazai elektromobilitás további bővítése érdekében. A partnerprogramba bekerülő vállalatokat akár nettó 3,6 millió forintos marketing hozzájárulással segítik, hogy új, nagy teljesítményű elektromos autótöltő-berendezést telepítsenek.

Még az idén szeretnék benyújtani az Országgyűlésnek a honvédelmi törvénymódosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárca vezetője erősítette meg a Ludovika Arénában tartott diplomaosztó-ünnepségen. Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely az ügynökakták feltárását segíti. A Miniszterelnökség megismételte, a kormány közzéteszi az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatait az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén.

Novemberben kerülhet az Országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az Országgyűlést, hogy idén június 30-ig alkosson meg egy újat.

A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal – közölte a HungaroMet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius-fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta, 23,5 fokos középhőmérséklettel.

Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Semcorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkugyár fóliagyártásra vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés utáni távozásra szólította fel a céget.

A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette a felszámolási eljárást a Doktor24 ellen. A cég közlése szerint törölték a felszámolás elrendelését, így a társaság mentesült a jogkövetkezmények alól.

Lezárult a Hervis magyarországi és romániai sportszer-kiskereskedelmi üzleteinek felvásárlása. A brit Frasers Group összesen 78 üzletet vett át, ebből 29-et Magyarországon és 49-et Romániában. Az üzletek még idén bezárnak, majd Sports Direct néven nyílnak újra.

Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek öt kiemelt területre összpontosítanak: drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az EU keleti szárnyán.

Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött, fél éves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Micheál Martin azt mondta: folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak.

Lengyelországban betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a parlament. A törvényhozás alsóháza csaknem egyhangúlag szavazta meg a törvénymódosítást.

Venezuelában 2595-re emelkedett a múlt szerdai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 12 ezren megsérültek. Eddig 6462 embert mentettek ki a romok alól, miközben a kutatás továbbra is tart.

Napok óta pusztítanak az erdőtüzek Dél-Franciaországban. Továbbra is több ezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat. Eközben jelentős hó- és jégveszteség fenyegeti a svájci Alpokat az európai hőhullámok miatt. A hótakaró hetekkel korábban tűnt el az ilyenkor szokásosnál.

Többszöri halasztás után elindult az amerikai űrkutatási ügynökség eddig példátlan missziója, amellyel a Földre zuhanástól akarja megóvni a süllyedő Swift űrteleszkópot. A teleszkóp a közelmúltbeli intenzív naptevékenység miatt kezdett süllyedni, és a túléléshez a lehető leghamarabb magasabb, stabilabb pályára kell kerülnie.

Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész. 83 éves korában érte a halál. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

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Kezdőlap    Belföld    Novemberben kerülhet az Országgyűlés elé az új klímatörvény – a nap hírei

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Kovács Erik
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Az ír parlamentig jutott egy sebességmérő kamera ügye

Az ír parlamentig jutott egy sebességmérő kamera ügye

Jim O'Callaghan írországi igazságügyi miniszter arra kérte tárcája tisztviselőit, hogy vizsgálják ki egy vitatott Kilkenny megyei sebességmérő kamera ügyét, amely egyetlen év alatt több mint 30 ezer bírságot szabott ki. A készülék teljesítménye messze felülmúlja a többi ír fix telepítésű kameráét, a helyi képviselők szerint pedig a hibás úttervezés és a hiányos közúti jelzések miatt sok autóst büntetnek meg igazságtalanul - írta az írországi The Journal.

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