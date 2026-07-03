Fordulat a Doktor24 ügyében

Nyilatkozatuk szerint a benyújtott irataik megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség, nincs ok a felszámolási eljárás lefolytatására – írták.

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében tájékoztatott arról, hogy új körülmény alapján hatályon kívül helyezte a Doktor24 Medicina Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint adós fizetésképtelenségét megállapító és az adós felszámolását főeljárásban megszüntető végzését. Az adós 2026. július 2-án igazolási kérelmet terjesztett elő, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2026. július 3-án érkeztetett. Az igazolási kérelmet azért az eljárás ezen szakaszában nyújtotta be az adós, mert csak 2026. június 29-én szerzett tudomást a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon meghozott döntéséről – írták.

A bíróság helyt adott az adós igazolási kérelmének, ezért korábbi végzését saját hatáskörben megváltoztatta, valamint a felszámolási eljárás megindításának közzétételét mellőzte

– ismertette a Fővárosi Törvényszék.

A Doktor24 magánegészségügyi szolgáltató kedden közölte az MTI-vel, hogy jogerős felszámolási végzés lépett életbe ellenük. A vita egy évekkel ezelőtti, mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, a felszámolás elrendeléséhez - tették hozzá - súlyos eljárási szabálytalanságok vezettek. Hangsúlyozták, hogy az ügy nem függ össze a Doktor24 fizetőképességével, a teljes követelést kiegyenlítették, amint azt a hitelező is igazolta. Az eljárás megszüntetését közösen kezdeményezték.

A Doktor 24 vezetői pénteki közleményükben üdvözölték a Fővárosi Törvényszék döntését, amelynek eredményeként a cég tevékenysége visszatérhetett a rendes kerékvágásba.