ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.3
usd:
308.85
bux:
143072.29
2026. július 3. péntek Kornél, Soma
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Michael H/Getty Images

Egy új döntéssel minden tevékenységet felfüggesztettek a Semcorpnál

Infostart

Tárkányi Zsolt szerint a hatóságok folyamatosan, szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy tényleg minden leállt-e a debreceni akkumulátorfólia-gyárban.

Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a tűzvédelmi hatóság a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzései során több olyan szabálytalanságot is talált, amelyek miatt veszélyeztetett a személy- és vagyonbiztonság – közölte honlapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal.

A tűzvédelmi hatóság az elmúlt napokban a vállalatnál két helyszíni ellenőrzést is tartott: 2026. június 27-én délelőtt az előző éjjeli eset miatt, majd július 2-án éjszaka előzetes bejelentés nélkül jelent meg.

A hatóság megállapította, hogy a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalék-hígítás volt kialakítva, valamint a bevonatoló épület védelmét ellátó habbaloltó sprinkler berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

Ezek olyan szabálytalanságok, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság nem garantált, ezért tiltott meg a hatóság mindennemű tevékenységet (azaz a gyártáson túl például az üzemeltetést, a takarítást, tárolást és hasonlókat is) azonnali hatállyal a telephely teljes területén. Tehát míg a környezetvédelmi hatóság 2026. június 24-i felfüggesztő döntése a gyártástól független tevékenységeket nem érintette, a tűzvédelmi hatóság pénteki határozata már minden tevékenységet megtilt a Semcorpnál.

A döntés a telephely területén lévő beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működésének biztosításáig marad hatályban, és a jövőbeni téves jelzések elkerülése érdekében a tervezési és üzemeltetési tevékenység felülvizsgálatára is kötelezi a vállalatot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egy új döntéssel minden tevékenységet felfüggesztettek a Semcorpnál

kormányhivatal

leállítás

semcorp

tárkányi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Donald Trumpnak tavaly 1,4 milliárd dollár bevétele volt a család kriptovaluta-vállalkozásából. Kommentátorok szerint ez is bizonyítja, hogyan húz hasznot az ágazatot érintő saját döntéseiből. A Reuters egy hosszú tényfeltáró cikkben tovább megy: „egy szabály van: a család mindig nyer”.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

Ég a tarló az M0-s autóút mellett, a déli szektornál Szigetszentmiklós térségében, a korlátozott látási viszonyok miatt a 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták péntek délután - közölte az Útinform a honlapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál!

Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál!

Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian suspect hunted by police after Monaco bomb attack was 'disguised as a man'

Ukrainian suspect hunted by police after Monaco bomb attack was 'disguised as a man'

Officials believe the suspect may not have acted alone and spent days casing out scene of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 3. 17:58
Mindkét irányba lezárták az M0-st, óriási a dugó
2026. július 3. 17:24
Hatalmas tűz a Balatonnál, lassítják az autópálya forgalmát
×
×