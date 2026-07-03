Egy új döntéssel minden tevékenységet felfüggesztettek a Semcorpnál

Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a tűzvédelmi hatóság a kínai vállalat teljes területén, mert az ellenőrzései során több olyan szabálytalanságot is talált, amelyek miatt veszélyeztetett a személy- és vagyonbiztonság – közölte honlapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal.

A tűzvédelmi hatóság az elmúlt napokban a vállalatnál két helyszíni ellenőrzést is tartott: 2026. június 27-én délelőtt az előző éjjeli eset miatt, majd július 2-án éjszaka előzetes bejelentés nélkül jelent meg.

A hatóság megállapította, hogy a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalék-hígítás volt kialakítva, valamint a bevonatoló épület védelmét ellátó habbaloltó sprinkler berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

Ezek olyan szabálytalanságok, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság nem garantált, ezért tiltott meg a hatóság mindennemű tevékenységet (azaz a gyártáson túl például az üzemeltetést, a takarítást, tárolást és hasonlókat is) azonnali hatállyal a telephely teljes területén. Tehát míg a környezetvédelmi hatóság 2026. június 24-i felfüggesztő döntése a gyártástól független tevékenységeket nem érintette, a tűzvédelmi hatóság pénteki határozata már minden tevékenységet megtilt a Semcorpnál.

A döntés a telephely területén lévő beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működésének biztosításáig marad hatályban, és a jövőbeni téves jelzések elkerülése érdekében a tervezési és üzemeltetési tevékenység felülvizsgálatára is kötelezi a vállalatot.