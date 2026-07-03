Új néven fut tovább az üzletlánc

A brit kiskereskedelmi és befektetési vállalat, a Frasers Group felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz – írja a Világgazdaság összefoglalója.

A tranzakció 2026 júniusában zárult le, miután a vevő megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Hervis üzletek még idén bezárnak, és a felvásárló új márkanév alatt nyitja újra azokat. A brit cég 2026 folyamán fokozatosan Sports Direct arculatra alakítja át ezeket az egységeket. A Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van hazájában valamint Európában. A Hervis dolgozóit is átveszi a vállalat, amely a kínálat bővítését ígéri.