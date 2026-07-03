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Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Hatalmas összeg megújuló energiára – bejelentést tett Kapitány István

Infostart

Július 2-án megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat benyújtási lehetősége – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a közösségi oldalán.

Mint a tárcavezető fogalmaz, a magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában. De nem lehet hátradőlni, a rendszerszintű hiányosságok, évtizedes mulasztások pótlásán még igenis dolgozni kell.

A megújulók hasznosításán nagyot lendítenek a hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős fejlesztések, a támogatásokra mától lehet pályázni

– írta a bejegyzésben.

Egy friss piaci jelentés szerint az egy főre eső napelemes teljesítményünkkel az első tízbe tartozunk a világon – tette hozzá Kapitány István, aki szerint a SolarPower Europe adatelemzése alapján tavaly is hozta az ország a legalább 1 gigawattos bővülést a naperőműveink összes teljesítményében.

A megújulók további térnyerésének azonban gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült csatlakozási lehetőségek – áll a bejegyzésben. A miniszter szerint hatalmas kihagyott ziccer, hogy tíz éve adminisztratív akadályokkal lehetetlenítették el a szélerőművek telepítését, a fejlesztések ezért féloldalasak maradtak. Bármilyen mutatósnak tűnik első blikkre a napelemes előrehaladás, jócskán van még tennivalónk a tiszta és olcsóbb energia elterjesztése érdekében – hangsúlyozta.

Mint olvasható, ezért szán a Tisza-kormány kiemelt szerepet a hazahozott uniós források hasznosításában az áramhálózati korszerűsítéseknek.

A több mint 500 milliárd forint értékben megnyílt energetikai pályázatokkal elsősorban további megújulók rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni.

A támogatási programnak köszönhetően, az elosztókkal, rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig – írja Kapitány István, aki szerint a rugalmasabb hálózat adta lehetőségekkel élve kiegyensúlyozottabb, környezetbarát energiamixet alakíthatnak ki. „Azért kezdtük ezzel a munkát, mert így tehetünk a legtöbbet a biztonságos ellátásért és a vállalatok költségeinek csökkentéséért” – zárul a bejegyzés.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas összeg megújuló energiára – bejelentést tett Kapitány István

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