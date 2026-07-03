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Schoolgirls walking hand in hand at school isle
Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

„Kiradírozza a különbségeket” a Magyar Református Szeretetszolgálat

Infostart / MTI

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti a „Radírozzuk ki a különbségeket” elnevezésű tanszergyűjtő akciót; iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek – közölte a segélyszervezet.

Azt írták: a húszéves szeretetszolgálat egyik legrégebbi akciójának tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat, különösen azokat, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek.

A különböző felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében ezt az összeget is meghaladhatja a szükséges tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzése.

A Magyar Református Szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel.

A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt.

Pénzadománnyal is támogatható a program az adomany.jobbadni.hu oldalon, átutalással a 10702019-85008898-51100005 bankszámlaszámon keresztül, vagy a 1358-as adományvonal hívásával.

Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretetszolgálat Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Ózdon, Hódmezővásárhelyen, Mátészalkán, Balatonfüreden, Sátoraljaújhelyen és Békéscsabán. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretetszolgálat honlapján lesznek megtalálhatóak.

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Kezdőlap    Belföld    „Kiradírozza a különbségeket” a Magyar Református Szeretetszolgálat

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