Figyelmen kívül hagyta az adatvédelmi figyelmeztetéseket? Lehet, hogy ezt olvasva már nem fogja

Onnan tudta meg, hogy akaratán kívül szállást „foglalt”, hogy az amerikai hotel elégedettségi kérdőívet küldött neki... A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen egy paksi férfi, mert valaki közel félmillió forintért vett igénybe szolgáltatást a nevében Amerikában – közölte a Tolna megyei rendőrség.

Néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, mert az összes üzenete eltűnt. Azok között

volt olyan e-mail, melyben korábban egy szállásközvetítő szolgáltatónál foglalt és ott a kártyaadatait is elmentette.

A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 ezer forintját valóban elköltötte valaki. A csalást észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek és feljelentést is tett a Paksi Rendőrkapitányságon.

A bankja kártalanította a feljelentőt – de a rendőrség figyelmeztet, vigyázzunk a kártyaadatainkra! A posztban kisokokst is közzétesznek a teendőkről.