Vízhiány Mányban is: lajtos autó közlekedik

Felhívták kedden is a mányiak figyelmét, hogy a településen a lakosság ivóvízellátását lajtos autó szolgáltatja.

„Kérjük a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítson türelmet, megértést és felelős együttműködést” – olvasható a Fejérvíz közleményében.

Mint ítják: most különösen fontos, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kérik a felhasználókat, hogy a vízfogyasztást kizárólag a legszükségesebb célokra korlátozzák, és lehetőség szerint kerüljék a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, medencetöltést, gépjárműmosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket.

A település önkormányzatának I. fokú vízkorlátozásról szóló határozata itt olvasható:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1330222469293447&set=pcb.1330222865960074&locale=hu_HU

A nyitókép illusztráció.