Orbán Anita több mint három tucat misszióvezetőt hív vissza

A Külügyminisztérium 37 misszióvezetőt rendel haza – írja Orbán Anita külügyminiszter Facebook-on közzétett bejelentése alapján a Telex.

„A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat” – mondta a külügyi tárcavezető.

A személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A minisztérium célja egy professzionális diplomáciai kar felépítése.

A külügyminiszter arra is kitért, hogy megkezdte működését egy a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság.