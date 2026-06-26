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Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Anita több mint három tucat misszióvezetőt hív vissza

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A külügyminiszter bejelentésében arról beszélt, hogy a visszahívások egy része a lejáró megbízások miatt történik, egy részük viszont a szakmai megújulás a személycsere célja.

A Külügyminisztérium 37 misszióvezetőt rendel haza – írja Orbán Anita külügyminiszter Facebook-on közzétett bejelentése alapján a Telex.

„A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat” – mondta a külügyi tárcavezető.

A személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A minisztérium célja egy professzionális diplomáciai kar felépítése.

A külügyminiszter arra is kitért, hogy megkezdte működését egy a Humánstratégiáért és Képzésért Felelős Helyettes Államtitkárság.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Anita több mint három tucat misszióvezetőt hív vissza

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