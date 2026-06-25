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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Itt vannak a lottóeredmények, egymás utáni számsorozatot húztak

Infostart / MTI

Senki nem ért el telitalálatost a hatos lottón, milliárdhoz közelít a főnyeremény.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 4 (négy)
  • 5 (öt)
  • 6 (hat)
  • 15 (tizenöt)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 30 (harminc)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 12 darab, nyereményük egyenként 605 490 forint;
  • 4 találatos szelvény 817 darab, nyereményük egyenként 8895 forint;
  • 3 találatos szelvény 14 395 darab, nyereményük egyenként 3070 forint.

A következő húzáson 860 millió forint lesz a főnyeremény.

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Kezdőlap    Belföld    Itt vannak a lottóeredmények, egymás utáni számsorozatot húztak

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