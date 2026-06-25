Itt vannak a lottóeredmények, egymás utáni számsorozatot húztak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 26. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 5 (öt)
- 6 (hat)
- 15 (tizenöt)
- 28 (huszonnyolc)
- 30 (harminc)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 12 darab, nyereményük egyenként 605 490 forint;
- 4 találatos szelvény 817 darab, nyereményük egyenként 8895 forint;
- 3 találatos szelvény 14 395 darab, nyereményük egyenként 3070 forint.
A következő húzáson 860 millió forint lesz a főnyeremény.