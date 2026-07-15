Ismét kivégeztek egy kormányellenes tüntetőt Iránban

Iránban felakasztottak egy férfit, aki a vád szerint Iszfahán tartományban Molotov-koktélt dobott a kormányzati épületre és megtámadott egy rendőrőrsöt januárban, az országszerte zajló kormányellenes tüntetések során – jelentette szerdán az iráni igazságügyi minisztériumhoz közel álló Mízán hírügynökség.

A Mohammad Amini Dehagani nevű férfit azt követően akasztották fel, hogy az ítéletet a legfelsőbb bíróság is jóváhagyta – tájékoztatott a hírügynökség, hozzátéve, hogy Dehagani „beismerte tettét”. A Mízán úgy tudja, Dehgani emellett „kormányellenes propagandát terjesztett” és az interneten próbált kapcsolatba lépni ellenzékiekkel, akiktől fegyvereket is kért.

Iránban tavaly december végén kezdődtek tüntetések a gazdasági válság miatt, és hamar a teheráni vezetés ellen tiltakozó tömegtüntetésekké váltak. Az állam vérbe fojtotta a tiltakozást, több ezer tüntetőt megöltek.

Jogvédő szervezetek évek óta bírálják Iránt a kivégzések bevett gyakorlata miatt, és azzal vádolják Teheránt, hogy megfélemlítő célzattal alkalmazza a büntetést. Az Amnesty International szerint tavaly legkevesebb 2159 halálbüntetést hajtottak végre, ami 1981 óta a legmagasabb szám. A halálra ítéltek között sokan vannak olyanok, akire Izraelnek folytatott kémkedés miatt szabták ki a halálos ítéletet.