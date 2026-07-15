ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.28
usd:
313.45
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni zászlót ábrázoló falfestménynél mennek járókelõk egy teheráni utcán 2026. június 15-én. Az elõzõ napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. A bejelentés szerint a szemben álló felek június 15-én befejezik a katonai mûveleteket, a Hormuzi-szorost pedig a megállapodás tervezett aláírása napján, június 19-én megnyitják a hajóforgalom elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Ismét kivégeztek egy kormányellenes tüntetőt Iránban

Infostart / MTI

Az iráni hatóság szerint a férfi a januári kormányellenes tüntetések során Molotov-koktélt dobott a kormányzati épületre és megtámadott egy rendőrőrsöt, emellett „kormányellenes propagandát” is terjesztett.

Iránban felakasztottak egy férfit, aki a vád szerint Iszfahán tartományban Molotov-koktélt dobott a kormányzati épületre és megtámadott egy rendőrőrsöt januárban, az országszerte zajló kormányellenes tüntetések során – jelentette szerdán az iráni igazságügyi minisztériumhoz közel álló Mízán hírügynökség.

A Mohammad Amini Dehagani nevű férfit azt követően akasztották fel, hogy az ítéletet a legfelsőbb bíróság is jóváhagyta – tájékoztatott a hírügynökség, hozzátéve, hogy Dehagani „beismerte tettét”. A Mízán úgy tudja, Dehgani emellett „kormányellenes propagandát terjesztett” és az interneten próbált kapcsolatba lépni ellenzékiekkel, akiktől fegyvereket is kért.

Iránban tavaly december végén kezdődtek tüntetések a gazdasági válság miatt, és hamar a teheráni vezetés ellen tiltakozó tömegtüntetésekké váltak. Az állam vérbe fojtotta a tiltakozást, több ezer tüntetőt megöltek.

Jogvédő szervezetek évek óta bírálják Iránt a kivégzések bevett gyakorlata miatt, és azzal vádolják Teheránt, hogy megfélemlítő célzattal alkalmazza a büntetést. Az Amnesty International szerint tavaly legkevesebb 2159 halálbüntetést hajtottak végre, ami 1981 óta a legmagasabb szám. A halálra ítéltek között sokan vannak olyanok, akire Izraelnek folytatott kémkedés miatt szabták ki a halálos ítéletet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ismét kivégeztek egy kormányellenes tüntetőt Iránban

gyújtogatás

irán

kivégzés

tüntető

kormányellenes

akasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak

Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak
A Magyar Szövetség négy pontban változtatna az oktatási minisztérium készülő törvénymódosításain, mert attól tart, hogy azok hátrányosan érinthetik a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákat. A párt az Oktatási Műhellyel közösen kidolgozott szakmai javaslatait már eljuttatta a tárcához. Célja, hogy hosszú távon biztosítsák az anyanyelvi oktatás feltételeit, vagyis azt, hogy minden magyar gyermek magyarul tanulhasson Szlovákiában.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata befolyásolja elsősorban most a tőzsdéket; ezen felül a negyedéves gyorsjelentések is hozzátesznek valamennyit a képhez, bár ez inkább a tengerentúli piacokra igaz. Az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások és a tengeri blokád hatására gyengén alakult a kereskedés ma Európában, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel. Az USA-ban a chipgyártókra, félvezető-gyártókra komoly nyomás nehezedett, de az indexek ezt könnyen ledolgozták, a három nagy pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is

Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is

Hogyan működik az SMS parkolás, mire kell figyelni telefonhívásos parkolásnál, és miben segíthet a parkolási alkalmazás? Mutatjuk, mit kell tudni a telefonos parkolásról!

BBC
Business Sport Travel Science
Watch as England cling on to lead against Argentina in last 10 minutes of semi-final

Watch as England cling on to lead against Argentina in last 10 minutes of semi-final

Watch live BBC One coverage, listen on BBC Radio 5 Live and follow text updates as England face Argentina in the World Cup semi-finals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 20:33
Kilenc ország után az EU-val is megállapodott Ukrajna az egyik kulcsfontosságú területen
2026. július 15. 18:27
Megszólaltak a légvédelmi szirénák a busehri atomerőműnél
×
×