A Fradinál mindenen javítanak, a Vojvodina másodszorra kihagyja az „alvást”

„Visszanézve a felvételeket azért sok jó dolog is észrevehető volt, de én maximalista vagyok. Támadásban, védekezésben is láttam javítanivaló hibákat, de persze ahhoz képest megfelelő, jó teljesítményt nyújtottunk, hogy ez volt az idény első meccse” – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a érdeklődésére a bajnok Győrtől nyáron érkezett új vezetőedző. „A teljesítményünk nem volt rossz, de nem is volt optimális, a célunkat viszont elértük. Most is maximális koncentrációra lesz szükség, mert a Vojvodina jó képességű játékosokból áll és jól szervezett csapat” – folytatta.

A 46 éves szakember arról is beszélt, hogy különleges érzés az első hazai meccsére készülni, de mégis ugyanúgy csinál mindent, ahogy azt szokta, igyekszik kizárólag a feladatára koncentrálni. Hozzátette, a munka ugyanaz, ugyanakkor Magyarország legnagyobb és legeredményesebb csapatánál a nyomás és az elvárás más, de tudta, hova érkezett.

„Lenny Joseph azért nem kezdett Újvidéken, mert csak két-három napot dolgozott együtt velünk a világbajnokságról visszatérve. Lisztesnek voltak jó és rossz megoldásai, az előző idényben alig játszott, azaz a visszatérés időszakában van. Lehet pár hetet be kell áldoznunk arra, hogy a lehető legjobb fizikai állapotba kerüljön, utána biztos visszajön az önbizalma is” – beszélt a tréner a haiti válogatott futballistájáról, aki az első meccsen éppen Lisztes Krisztiánt váltotta, utóbbit Borbély a magyar futball nagy tehetségének nevezte.

A játékosok részéről Osváth Attila arról beszélt, hogy bár játékrendszert váltottak Borbély érkezésével, de ebben a szisztémában is ugyanúgy megvan a szerepe támadásban és védekezésben, továbbá a szakember szereti, ha a szélső védők fellépnek támadásban.

„Abszolút pozitív változásokat tapasztalok, a csapat és a közeg a tavalyi évhez képest sokat fejlődött jó irányba. Szerintem előreléptünk az elmúlt egy hétben is, a felkészülés közepén sokat számít egyetlen hét is. Levontuk a megfelelő konzekvenciákat az újvidéki meccsből, a hiányosságokat próbáltuk kijavítani” – fogalmazott a válogatott védő, aki küzdelmes meccsre számít, de mint mondta, szeretnének támadólag fellépni és végig kontroll alatt tartani a párharcot.

Miroslav Tanjga vezetõedzõ (j) és Szûcs Kornél hátvéd a Vojvodina labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. július 15-én. A csapat másnap a Ferencváros TC ellen játszik az Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában. MTI/Purger Tamás

A szerbek vezetőedzője, Miroslav Tanjga arról beszélt, hogy az első meccs a párharc első félidejének felelt meg, a második csütörtökön következik. Szerinte a csapata „átaludt” egyes időszakokat, ezt pedig el kell kerülnie a visszavágón, mert a Ferencváros egy tapasztalt és minőségi rivális. Megjegyezte, talán túlzottan is tisztelték a magyar kupagyőztest, amelynek ezúttal egyenrangú partnere akar lenni az együttese.

„Jó játékot és izgalmas meccset várok. Remélhetőleg ezúttal hosszabb szakaszokban tudjuk irányítani a játékot, hogy harcban legyünk a továbbjutásért. Ez a hét nap jól jött, mert néhány játékos később érkezett a felkészülésre, így ez a plusz hét sokat jelentett számunkra” – fogalmazott a szakember, aki szerint az egyéni hibák számát is csökkenteni kell.

A Vojvodina magyar válogatott védője, Szűcs Kornél kifejtette, próbáltak olyan dolgokkal foglalkozni, amikben fejlődniük kell az első meccshez képest.

„Agresszív, de tudatos játékkal szeretnénk elérni a célunkat. Egyet megígérhetek, az utolsó pillanatig harcolni fogunk. Az első és az utolsó 15 perc lesz a legfontosabb, ebben jobban kell teljesítenünk” – mondta Szűcs arra utalva, hogy csapata a múlt héten a meccs elején és végén kapta a gólt. „Továbbra is örülök, hogy a Ferencvárost kaptuk ellenfélnek, mert számomra ez különleges párharc magyarként, ráadásul kiváló erőfelmérő számunkra, és nem kellett messzire utaznunk” – tette hozzá.

A Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a Vojvodina elleni hazai visszavágót, amely csütörtökön 20.15-kor kezdődik a Groupama Arénában és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc továbbjutójára az Európa-liga kvalifikáció következő körében a holland Twente vár, a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában a szintén holland Ajax Amsterdammal találkozik.