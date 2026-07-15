ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.03
usd:
313.16
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kerkez Milos, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester United mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: Adam Vaughan

Kerkez Milos igencsak elégedett

Infostart / MTI

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola tökéletes választás volt a klub egyik magyar légiósa, Kerkez Milos szerint.

A húszszoros angol bajnok bal oldali hátvédje korábban a Bournemouthnál két éven keresztül együtt dolgozott a 44 éves spanyol szakemberrel, a napokban pedig – Szoboszlai Dominikkal és Pécsi Árminnal együtt – elkezdték a felkészülést az augusztus végén kezdődő idényre. A klub honlapjának adott interjúban a 32-szeres magyar válogatott játékos kiemelte, hogy a baszk edző és szakmai stábjának futballfilozófiája megfelelően illeszkedik a Liverpool alapelveihez.

„Nagyszerű két évet töltöttünk együtt Bournemouthban, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Liverpool edzője lesz. A stílusával, energiájával és munkamódszerével sokat nyerhetünk” – kezdte Kerkez, majd kifejtette, milyen edző is valójában Iraola.

„Őszintén elmondja, mit akar tőled látni a pályán, aztán csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. Úgy értem, ha nem teszed meg, akkor nem játszol, ilyen egyszerű. Talán nem beszél sokat, de az érzelmeit teljes mértékben kimutatja. Bilbaóból jön, és tudjuk, milyen a baszkok mentalitása, szóval tökéletes választás” – fogalmazott.

Kerkez Milos 2023-tól két éven keresztül futballozott az Iraola által vezetett Bournemouthban, s a második idényében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amelynek köszönhetően beválasztották az év csapatába a teljes Premier League-mezőnyt tekintve. Saját maga értékrendje alapján viszont kiemelte: a Liverpoolban töltött első idénye nem úgy sikerült, ahogyan tervezte.

„Nehéz volt számomra az előző szezon, mert Liverpoolban címeket kell nyerni, éppen ezért elfogadhatatlan teljesítményt nyújtottunk. A klubot és a szurkolókat is büszkévé kell tennünk, remélhetőleg ezúttal sikerül megvalósítani a céljainkat” – mondta a szélső hátvéd, aki fiatal kora ellenére a negyedik idényére készül a Premier League-ben.

„Tapasztaltabbnak érzem magam, de nem szeretek sokat beszélni az egyéni céljaimról, mert a világ egyik legnagyobb klubjában a csapatérdek a legfontosabb. Csak a legjobb tudásomat akarom nyújtani, hogy segítsek a csapatnak győzni, de valójában az összes csapattársamban megvan ez a mentalitás, vagyis száz százalékig a legjobbat nyújtani és küzdeni a címekért” – fogalmazott a 22 éves játékos.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kerkez Milos igencsak elégedett

labdarúgás

liverpool fc

sport

kerkez milos

andoni iraola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak

Védelmi záradékot és alacsonyabb létszámhatárokat kérnek Szlovákiában a magyar iskoláknak
A Magyar Szövetség négy pontban változtatna az oktatási minisztérium készülő törvénymódosításain, mert attól tart, hogy azok hátrányosan érinthetik a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákat. A párt az Oktatási Műhellyel közösen kidolgozott szakmai javaslatait már eljuttatta a tárcához. Célja, hogy hosszú távon biztosítsák az anyanyelvi oktatás feltételeit, vagyis azt, hogy minden magyar gyermek magyarul tanulhasson Szlovákiában.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállapodás: éjszakai sztrájkkal helyezik nyomás alá a vezetést a népszerű áruházlánc dolgozói

Nincs megállapodás: éjszakai sztrájkkal helyezik nyomás alá a vezetést a népszerű áruházlánc dolgozói

Szerda este és csütörtök reggel között ismét sztrájkba lépnek az IKEA magyarországi dolgozói, mivel a vállalat vezetése továbbra is elutasítja a hat százalékos alapbéremelési követelésüket - írta a HVG.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár milliárd forint és működő szivattyúk: ennyin múlhat a Velenceitó megmentése

Pár milliárd forint és működő szivattyúk: ennyin múlhat a Velenceitó megmentése

Új lendületet kapott egy évek óta keringő elképzelés: dunai vízzel pótolni a Velenceitó hiányzó vízmennyiségét.

BBC
Business Sport Travel Science
Watch as England and Argentina goalless in tense World Cup semi-final

Watch as England and Argentina goalless in tense World Cup semi-final

Watch live BBC One coverage, listen on 5 Live and follow live text updates as England face Argentina in the World Cup semi-final.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 21:21
Betörők próbáltak bejutni Lamine Yamal házába
2026. július 15. 21:09
A Fradinál mindenen javítanak, a Vojvodina másodszorra kihagyja az „alvást”
×
×