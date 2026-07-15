Kerkez Milos igencsak elégedett

A húszszoros angol bajnok bal oldali hátvédje korábban a Bournemouthnál két éven keresztül együtt dolgozott a 44 éves spanyol szakemberrel, a napokban pedig – Szoboszlai Dominikkal és Pécsi Árminnal együtt – elkezdték a felkészülést az augusztus végén kezdődő idényre. A klub honlapjának adott interjúban a 32-szeres magyar válogatott játékos kiemelte, hogy a baszk edző és szakmai stábjának futballfilozófiája megfelelően illeszkedik a Liverpool alapelveihez.

„Nagyszerű két évet töltöttünk együtt Bournemouthban, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Liverpool edzője lesz. A stílusával, energiájával és munkamódszerével sokat nyerhetünk” – kezdte Kerkez, majd kifejtette, milyen edző is valójában Iraola.

„Őszintén elmondja, mit akar tőled látni a pályán, aztán csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. Úgy értem, ha nem teszed meg, akkor nem játszol, ilyen egyszerű. Talán nem beszél sokat, de az érzelmeit teljes mértékben kimutatja. Bilbaóból jön, és tudjuk, milyen a baszkok mentalitása, szóval tökéletes választás” – fogalmazott.

Kerkez Milos 2023-tól két éven keresztül futballozott az Iraola által vezetett Bournemouthban, s a második idényében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amelynek köszönhetően beválasztották az év csapatába a teljes Premier League-mezőnyt tekintve. Saját maga értékrendje alapján viszont kiemelte: a Liverpoolban töltött első idénye nem úgy sikerült, ahogyan tervezte.

„Nehéz volt számomra az előző szezon, mert Liverpoolban címeket kell nyerni, éppen ezért elfogadhatatlan teljesítményt nyújtottunk. A klubot és a szurkolókat is büszkévé kell tennünk, remélhetőleg ezúttal sikerül megvalósítani a céljainkat” – mondta a szélső hátvéd, aki fiatal kora ellenére a negyedik idényére készül a Premier League-ben.

„Tapasztaltabbnak érzem magam, de nem szeretek sokat beszélni az egyéni céljaimról, mert a világ egyik legnagyobb klubjában a csapatérdek a legfontosabb. Csak a legjobb tudásomat akarom nyújtani, hogy segítsek a csapatnak győzni, de valójában az összes csapattársamban megvan ez a mentalitás, vagyis száz százalékig a legjobbat nyújtani és küzdeni a címekért” – fogalmazott a 22 éves játékos.