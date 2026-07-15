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Nyitókép: Unsplash

A költségvetésről szóló törvény módosításáról is szó lesz jövő héten az Országgyűlés újabb rendkívüli ülésén – a nap hírei

InfoRádió

Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről az egységes közlekedésbiztonsági szabályozás kialakításáért.

Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten az Országgyűlés. A képviselők egyebek mellett határoznak az idei költségvetés és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról. Ugyancsak tárgyalhatja az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását.

Három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány – derül ki az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatból. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemeznék a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentené több állami pénzügyi intézmény garanciakeretét.

Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminiszter. közösségi oldalán azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor volt miniszterelnök a nyár csúcsigazolásának nevezte a lépést. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat.

A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel – közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Hozzátette: minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek.

Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről az egységes közlekedésbiztonsági szabályozás kialakításáért - mondta az InfoRádiónak a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint az első KRESZ-tervezet őszre készülhet el. Várják az emberek véleményét a notórius gyorshajtók elleni fellépésről, a szakaszos sebességmérés bevezetéséről és a rollerekkel kapcsolatos szabályozás megújításáról és szigorításáról.

Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárca egyben megerősítette a hvg értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7. óta ezredesi rangban Pósfai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. Csütörtöki hatállyal Baricska Norbert Tamás lesz Budapest rendőrfőkapitánya.

Visszavonták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgató-helyettesének és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének a megbízatását. A HVG értesülését a Pénzügyminisztérium és a NAV is megerősítette. A lap azt írja, hogy mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is.

Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A Belügyminisztérium szerint erre a kommunikációs és rendezvényszervező céggel kapcsolatban folyó büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt van szükség.

Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba – erre utalt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke. Németh Zsolt az Inforádió Aréna című műsorában kulcsfontosságúnak nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását az új magyar kormány idején, és úgy vélte, hogy ebben segíthetne a volt miniszterelnök, valamint az előző kormány tagjai.

Büntetővámmal sújthatja Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt az Egyesült Államok. Egy washingtoni kétpárti javaslat szerint akár 100 százalékos büntetővámot is kivethetnek arra az öt országra, amely a legtöbb orosz olajat és gázt vásárolja. Mindkét csoportban szerepel Magyarország. A törvénytervezet értelmében az Egyesült Államok félévente újraértékelné az orosz energia öt legnagyobb vásárlóját.

A dróngyártás növeléséről kötött együttműködési megállapodást az Európai Unió és Ukrajna - jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen egyedülállónak nevezte Ukrajna drónokkal és a drónok elleni védekezéssel kapcsolatos tudását. Volodimir Zelenszkij az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen jelentette be, hogy a jelenlegi évi 10 millió drón gyártási kapacitást 20 millióra szeretnék növelni.

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Kezdőlap    Belföld    A költségvetésről szóló törvény módosításáról is szó lesz jövő héten az Országgyűlés újabb rendkívüli ülésén – a nap hírei

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