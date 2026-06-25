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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Egymásnak feszül Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a Hősök tere miatt

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Karácsony Gergely főpolgármester nem törné fel a Hősök tere környékén a betont, mivel akkor nehezebb lenne rendezvényeket tartani ott. Vitézy Dávid másképpen gondolja el a tér jövőjét.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a napokban jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a Városliget fejlesztésénél korábban hozott döntéseket, ugyanis torzók vannak a leállított beruházások elkerített területén. Emellett arról is beszélt, hogy kiterelnék az autóforgalmat a Városligetből, illetve kizöldítenék a Hősök tere közvetlen környezetét, a végső cél pedig az, hogy egy új, minőségi közteret hozzanak létre, miközben felidézik a történelmi előképeket.

Karácsony Gergely főpolgármester néhány napja úgy fogalmazott a Népszavának, hogy a Hősök tere egy nagyon fontos rendezvényhelyszín, és szerinte sokkal nehezebb lesz bármilyen megemlékezést tartani, hogyha ez újra „kertként” funkcionál majd. Kijelentette, hogy a Hősök tere az egyetlen olyan hely, ahol nem törné fel a burkolt felületet, hanem megőrizné és olyan minőségben újítaná meg, hogy az valóban egy olyan panteon legyen, ahol megemlékezéseket és nagykoncerteket lehet tartani.

A Népszava nem sokkal később megkereste Vitézy Dávidot, aki meglepődéssel fogadta a főpolgármester szavait. A miniszter elmondta: „eddig az volt a közös álláspontunk, hogy a városban mindenütt törjük fel a betont, ahol lehet – akkor itt miért ne tennénk? Nyilván nem az emlékmű előtti díszkő helyére ültetnénk bokrokat. A célunk csak annyi, hogy a tér körüli, múzeumok előtti kétszer három sávos utak helyére kerüljenek fasorok. Ha ott nincs forgalom, márpedig a Kós Károly sétányt visszaadnánk a gyalogosoknak, akkor ezekre az utakra nincs szükség.

Ha ezeket is lekövezzük, akkor egy árnyék nélküli kőtenger lesz a Városliget bejárata. Sokkal egészségesebb köztér jönne létre, ha a feleslegessé váló forgalmi sávokat parkosítanánk.

Egyébként ez a történeti előkép is, 100 évvel ezelőtt ilyen volt a Hősök tere” – érvelt Vitézy Dávid, aki Facebook-oldalán egy 1935-ös felvétellel illusztrálta, hogy igenis lehet zöld a Hősök tere.

A közösségi médiában kijelentette: együttműködésre és egyeztetésre van szükség a kormány és Budapest között. Kifejezte abbéli reményét, hogy meg tudja győzni Karácsony Gergelyt a tér zöldítéséről.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy legkorábban jövőre bonthatják el az építési területek körüli palánkokat. „A palánkok mögött most veszélyes építési hulladékot tárolnak, amelyet előbb el kell hordani, majd parkosítani kell a területeket” – szögezte le.

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