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Az elbontott Petõfi Csarnok kerítéssel körbevett területe a Városligetben 2026. június 18-án. Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a XIV. kerület országgyûlési képviselõje, amelynek során a tervek szerint felszámolják az építési kordonokat, autómentesítik a Városligetet és újragondolják a Hõsök tere leaszfaltozott részét is.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid megszólalt: így újul meg a Városliget

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„Az alapelvünk ebben a kérdésben is egyértelmű: ami már megépült, azt nem zargatjuk, és torzókat sem hagyunk magunk után. A Városligetet meg kell újítani, de parkként kell megújítani” – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter arról is ír, hogy „Budapesten európai összehasonlításban is kifejezetten alacsony az egy lakosra jutó zöldfelület. Ennek ellenére a város második legnagyobb közparkja, a Városliget lassan egy évtizede úgy néz ki, mint egy félbehagyott építkezés: bár az új épületek nem épültek meg, a számukra kijelölt területek mégis körbekordonozva éktelenkednek a park közepén.”

Ennek most vége – jelenti ki Vitézy Dávid. A kormány szerdai ülésén döntött, elbontják a kordonokat, és elindítják az eddig elzárt területek parkosítását. A Városliget megszűnik építési terület lenni, és végre minden szabad területén ismét park lesz.

További épületek tehát nem fognak épülni a Ligetben, de ez messze nem jelenti azt, hogy ne lenne dolgunk Budapest talán legfontosabb közparkjával: a Kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is.

Hosszú távon ugyanis nem elfogadható, hogy Budapest legfontosabb és leglátogatottabb parkját kettévágja egy autóút.

„Az alapelvünk ebben a kérdésben is egyértelmű: ami már megépült, azt nem zargatjuk, és torzókat sem hagyunk magunk után. A Városligetet meg kell újítani, de parkként kell megújítani. Új kulturális célú épületekre szükség lehet, de nem Budapest legfontosabb közparkjában, hanem azokon a barnamezős fejlesztési területeken, amelyeket egyébként is mielőbb hasznosítani kell a lakhatási válság enyhítése érdekében” – fogalmaz a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid megszólalt: így újul meg a Városliget

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