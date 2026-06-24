ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.05
usd:
313.96
bux:
139057.84
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi vízzel locsolja magát a nyári forróságban.
Nyitókép: Pexels

Nyugat felől közelít a hőkupola, hétvégére hozza a 40 fokot

Infostart

Az elkövetkező napokra minden hőtűrő-képességünket össze kell szednünk, mert csak július első napjaiban érkezhet az enyhülés.

Elképesztő forróságot okoz az a magas nyomású gerinc és hőkupola Nyugat-Európában, amely a hét második felében egyre inkább ránk húzódik, és hozzánk is extrém hőséget hoz. Kedden Franciaországban 44,3 fokkal a valaha mért legmelegebb napot rögzítették – írja az Időkép.

A a következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius-fok feletti napi maximumokkal.

A legforróbb tájakon szombattól jó eséllyel a 40 fokot is elérjük, nem kizárt a 41 fok sem

– írja a meteorológiai portál, hozzátéve, hogy így szinte biztosan több napon át megdönthetjük az évszázados melegrekordot.

Térképen ábrázolva így néz ki a közeledő forróság:

A forró nappalokat követően a hajnalok is alig hoznak felfrissülést, egyre többfelé trópusi éjszakákban lesz részünk, vagyis a legalacsonyabb hőmérséklet nem fog 20 fok alá csökkeni. Kivételet ez alól a mélyebben fekvő területek jelenthetnek.

A nagyvárosok belsejében, illetve a vízpartokon viszont 25 fok fölötti minimumok jöhetnek a hétvégén és a jövő hét elején.

A fokozódó kánikula miatt az országos tisztifőorvos pénteken 24 óráig meghosszabbította a múlt szombat óta érvényben lévő másodfokú hőségriadót. Szombat éjféltől kedden éjfélig pedig a legmagasabb szintű, harmadfokú hőségriadó lesz érvényben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyugat felől közelít a hőkupola, hétvégére hozza a 40 fokot

időjárás

meteorológia

hőségriadó

hőhullám

forróság

hőkupola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apáti Ferenc: a zöldség és a gyümölcs már luxus a legtöbb embernek

Apáti Ferenc: a zöldség és a gyümölcs már luxus a legtöbb embernek
A zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak három-négyszeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot. Az alma és a meggy a két legnagyobb termőterületű kultúránk, és ezekben rosszabb a helyzet, mint tavaly – mondta Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyugat felől közelít a hőkupola, hétvégére hozza a 40 fokot

Nyugat felől közelít a hőkupola, hétvégére hozza a 40 fokot

Az elkövetkező napokra minden hőtűrő-képességünket össze kell szednünk, mert csak július első napjaiban érkezhet az enyhülés.
 

Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen a hőség miatt

Hőség: meghosszabbították a vörös kódot

Soha nem látott vízválság fenyeget Zalában, a honvédségre is szükség van

Aszály: dermesztő a kárigény a szakértő szerint – még a tehenek fejét is hiába hűtik

Drámai figyelmeztetések a tűzoltóktól és a meteorológiától

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a nagy terv: berobbanna a nukleáris hatalmak élvonalába a világ legsötétebb diktatúrája

Itt a nagy terv: berobbanna a nukleáris hatalmak élvonalába a világ legsötétebb diktatúrája

Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője bejelentette, hogy a következő években drasztikusan megerősíti a haditengerészetét, kifejezetten a nukleáris vonalra koncentrálva – közölte a Japan Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt lépés a hőségriadó alatt: ingyenes szállítással és olcsó ásványvízzel segíti a magyarokat a kedvelt online bolt

Nem várt lépés a hőségriadó alatt: ingyenes szállítással és olcsó ásványvízzel segíti a magyarokat a kedvelt online bolt

A rendkívüli hőségre reagálva a Kifli.hu június 24-től egyelőre június 28. vasárnapig ingyenes házhozszállítást biztosít teljes szolgáltatási területén.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages hit France as record heatwave set to peak

Power outages hit France as record heatwave set to peak

About 68,000 homes in Brittany have been affected, with electricity unlikely to be fully restored until Wednesday night.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 14:36
Döntött az oktatási bizottság a tanári értékelési rendszerről
2026. június 24. 14:24
Drágul a lottó
×
×