Nyugat felől közelít a hőkupola, hétvégére hozza a 40 fokot

Elképesztő forróságot okoz az a magas nyomású gerinc és hőkupola Nyugat-Európában, amely a hét második felében egyre inkább ránk húzódik, és hozzánk is extrém hőséget hoz. Kedden Franciaországban 44,3 fokkal a valaha mért legmelegebb napot rögzítették – írja az Időkép.

A a következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius-fok feletti napi maximumokkal.

A legforróbb tájakon szombattól jó eséllyel a 40 fokot is elérjük, nem kizárt a 41 fok sem

– írja a meteorológiai portál, hozzátéve, hogy így szinte biztosan több napon át megdönthetjük az évszázados melegrekordot.

Térképen ábrázolva így néz ki a közeledő forróság:

A forró nappalokat követően a hajnalok is alig hoznak felfrissülést, egyre többfelé trópusi éjszakákban lesz részünk, vagyis a legalacsonyabb hőmérséklet nem fog 20 fok alá csökkeni. Kivételet ez alól a mélyebben fekvő területek jelenthetnek.

A nagyvárosok belsejében, illetve a vízpartokon viszont 25 fok fölötti minimumok jöhetnek a hétvégén és a jövő hét elején.

A fokozódó kánikula miatt az országos tisztifőorvos pénteken 24 óráig meghosszabbította a múlt szombat óta érvényben lévő másodfokú hőségriadót. Szombat éjféltől kedden éjfélig pedig a legmagasabb szintű, harmadfokú hőségriadó lesz érvényben.