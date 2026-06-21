Ruszin-Szendi Romulusz: a katonák döntöttek

Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség a katonáké. Ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták.

Megszülettek az első eredmények – írta, hozzátéve, az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

„A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget. A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni” – közölte a miniszter.

Kiemelte, hogy ez csak az első lépés; folytatják az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonákat érinti.

„Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog” – emelte ki Ruszin-Szendi Romulusz.