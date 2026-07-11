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Jackl Vivien a 2024-es párizsi nyári olimpia úszóversenyei nõi 1500 méteres gyorsúszásának elõfutama után a Paris La Défense Arénában 2024. július 30-án. Jackl Vivien nem jutott döntõbe 1500 méter gyorson.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Jackl Vivien szombaton már aranyos

Infostart / MTI

Jackl Vivien aranyérmes lett 200 méter vegyesen az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának szombati napján, majd később ezüstöt érdemelt ki 800 méter gyorson.

A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött, a bronzérmet pedig az augusztusban 16 esztendős Kertész Boróka szerezte meg 2:10.87 perccel.

Jackl a versenynap utolsó egyéni döntőjében, 800 méter gyorson is remekelt, ott a második helyen ért célba 8:26.97 perces egyéni rekorddal, így a vasárnapi zárónap előtt, amikor is 400 méter gyorson indul, négy medálnál tart a bajor fővárosban, ugyanis korábban 400 méter vegyesen és 1500 méter gyorson egyaránt ezüstérmesként végzett.

Szombaton még egy magyar harmadik helyezés született, ezt a 4x200 méteres férfi gyorsváltó érte el Antal Dávid, Kakuk Koppány, Takács Botond, Pápai Olivér összeállításban, a kvartett 7:17.30 perccel zárt az oroszok és az olaszok négyese mögött.

A magyar csapatból az előző napokban Antal Dávid – címét megvédve – 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.

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