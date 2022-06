Nem békül Szilágyi Liliána és az apja

A bíróság pénteken meghallgatta az apját testi, lelki és szexuális bántalmazással vádoló Szilágyi Liliánát és az apát, Szilágyi Zoltánt is, aki becsületsértésért perelte be a lányát. Ez egy úgynevezett békítő meghallgatás volt, amin a két felet arról kérdezték, látnak-e reményt arra, hogy kibéküljenek. Ha nem, az ügyből ilyen esetekben bírósági tárgyalás lesz – írja a Telex.

Apa és lánya több év után a bíróság folyosóján találkozott először, ahol köszönés nélkül mentek el egymás mellett, a rövid meghallgatás viszont zárt ajtók mögött zajlott. A bíróság ilyenkor megkérdezi a feleket, hogy ki akarnak-e békülni, és becsületsértéssel vádolt oldalt is arról, hogy bocsánatot kér-e a kijelentéseiért.

Szilágyi Zoltán önmagát képviselte a meghallgatáson, de sem előtte, sem utána nem akart a lapnak nyilatkozni. Szilágyi Liliána a meghallgatás előtt a többi között úgy fogalmazott:

„majd biztos bocsánatot fogok kérni a húsz évig tartó bántalmazássorozatért”,

illetve hogy ő nem akar békülni. Így a becsületsértési ügyből per lesz, tehát „tárgyalásra utalják”.

Szilágyi Liliána arról is beszélt, nem akar hallgatni, és már várta a pillanatot, hogy találkozzon az apjával, hogy hat év után a szemébe nézzen. Arra a kérdésre, hogy mivel tudja bizonyítani az igazát az ügyben, ügyvédjével, Nemes Lászlóval együtt úgy feleltek, ezt nem a sajtóban akarják kommunikálni, ez majd a tárgyalásokon kiderül.

Ezek után viszont felmerül a kérdés, ha állítása szerint több bizonyíték is van a kezében, akkor ő maga miért nem jelentette fel az apját. Úgy válaszolt, azért nem akart feljelentést tenni, mert régóta kereste a segítséget az igazságszolgáltatásban, de az „az ilyen fajta ügyekben még nagyon gyerekcipőben jár”, mert az „elvett gyerekkort” egy több évig húzódó per végi ítélet sem tudja visszaadni. Másrészt azt is gondolja, hogy lelkileg az segítene rajta, ha nem kellene folyamatosan találkoznia az apjával. „Normális esetben a bántalmazót a bántalmazottjával nem egészséges összeengedni” – mondta.

A pénteki meghallgatás után Szilágyi Liliána és ügyvédje újabb idézést kapott: Szilágyi Zoltán másodszor is becsületsértéssel jelentette fel a lányát, most az áprilisi Szavakon túl című interjújában elhangzott kijelentései miatt.

