Ukrajna számára eljött a történelmi pillanat

Costa az uniós tagállamok kormány- és államfőinek találkozójára érkezve közölte: a Hetek (G7) országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről.

„A 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát, és fontos hangsúlyozni, hogy most az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint partnereink, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság, mind együtt dolgoznak azon, hogy továbbra is támogassák az országot” – mondta.

Közölte: a G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben, és elősegítsék az igazságos és tartós béke új korszakát Ukrajnában.

Az ukrán elnök is a történelmi jelentőséget emeli ki

Az uniós csúcson részt vesz Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását.

Hangsúlyozta: az első tárgyalási klaszter megnyitása az európai vezetők egyhangú támogatásának köszönhető.

Hozzátette: az első klaszter az alapvető kérdéseket érinti, és a vezetők a további öt tárgyalási klaszter megnyitásáról is egyeztetnek.

Zelenszkij közölte, hogy az ülésen megosztják a G7-csúcstalálkozó eredményeit is az uniós vezetőkkel. Kiemelte a légvédelem megerősítésének, a téli időszakra való felkészülésnek, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásának fontosságát.

Az ukrán elnök szerint a G7 országai között teljes egyetértés alakult ki abban, miként lehet megerősíteni Ukrajna támogatását, és hogyan lehet Vlagyimir Putyin orosz elnököt párbeszédre, tűzszünetre és végső soron a háború befejezésére ösztönözni.

Zelenszkij hangsúlyozta: a nemzetközi partnerek egysége kulcsfontosságú a béke eléréséhez és Ukrajna európai integrációjának előmozdításához.

Ursula von der Leyen: Ukrajna megérdemli az európai uniós csatlakozási folyamatban elért előrelépést

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke érkezésekor úgy nyilatkozott: Ukrajna megérdemli az európai uniós csatlakozási folyamatban elért előrelépést, mert rendkívül intenzíven dolgozik a szükséges reformok végrehajtásán. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a nyár folyamán további tárgyalási fejezetcsoportokat is meg lehet nyitni.

„Amikor Ukrajna teljesít, nekünk is teljesítenünk kell” – fogalmazott, hozzátéve, hogy jelenleg különleges lendület érzékelhető, és meglátása szerint fordul a kocka.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is tartja a frontvonalakat, sőt egyes területeket vissza is szerzett, ami azt mutatja, hogy erős pozícióban van. Kiemelte azt is, hogy az Európai Unió tagállamaival közösen dolgoznak a frontországokat védő úgynevezett „drónfal” kialakításán, ami szerinte azt bizonyítja, hogy Ukrajna már most is szorosan együttműködik az Európai Unióval.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió a következő két évre 90 milliárd euró értékű hitelt biztosít Ukrajnának. Mint mondta, ezzel egyértelmű üzenetet küldenek arról, hogy az EU mindaddig Ukrajna mellett marad, ameddig arra szükség van.

Von der Leyen szerint ugyanakkor Oroszország gazdasága nehézségekkel küzd. Úgy fogalmazott, hogy Moszkva az internet korlátozásával és egyes szolgáltatások, köztük a Telegram alkalmazás elérésének akadályozásával digitális vasfüggönyt emel saját lakossága köré.

Kaja Kallas: Oroszország nem áll jól a háborúban

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő úgy nyilatkozott: Oroszország nem áll jól a háborúban, miközben Ukrajna mind a harctéren, mind más területeken erősödik.

Mint mondta, az Ukrajnát támogató csoportban arról egyeztettek, milyen további lépésekkel lehetne erősíteni Kijev támogatását, illetve fokozni a nyomást Moszkvára annak érdekében, hogy Oroszország tárgyalóasztalhoz üljön.

Kallas közölte: az Európai Unió előtt van a 21. szankciós csomag, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti.

Az Oroszországgal kapcsolatos esetleges tárgyalásokra kitérve a főképviselő kijelentette: az Európai Unió nem lehet közvetítő, mivel egyértelműen Ukrajna oldalán áll, és saját biztonsági érdekei is vannak.