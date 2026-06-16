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Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Elesett az M3-as Budapest felé, és egy másik sztráda is

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Budapest bevezető útjain nagy a káosz, az M3-asnál többszörös karambol miatt van forgalomkorlátozás, az M0-son pedig lezártak egy sávot, már több kilométeres a dugó.

Több személyautó karambolozott motorossal az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s autóúti csomópontnál. A 13-as km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte az Útinform.

Baleset történt az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es km-nél a középső sávot lezárták. A torlódás már 2 km-es.

Mint közölték nagyon erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így:

  • az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába,
  • az M1-es autópályán, Biatorbágytól,
  • az M3-as autópályán, az M0-s autóúti csomóponttól,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, illetve
  • az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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