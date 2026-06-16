Elesett az M3-as Budapest felé, és egy másik sztráda is

Több személyautó karambolozott motorossal az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s autóúti csomópontnál. A 13-as km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte az Útinform.

Baleset történt az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es km-nél a középső sávot lezárták. A torlódás már 2 km-es.

Mint közölték nagyon erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így:

az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába,

az M1-es autópályán, Biatorbágytól,

az M3-as autópályán, az M0-s autóúti csomóponttól,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, illetve

az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!