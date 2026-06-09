ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.78
usd:
308.14
bux:
133710.4
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János Lázárinfót tart Mosonmagyaróváron.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Tartozások, ingatlanok, készpénz – érdekes adatok a Fidesz-frakció tagjainak vagyonbevallásából

Infostart

Közzétették az országgyűlési képviselők legfrissebb vagyonnyilatkozatait, amelyek bemutatják az ellenzékbe került Fidesz-frakció tagjainak aktuális vagyoni, pénzügyi és tartozásállományát. Az adatok alapján több képviselőnél jelentős változások történtek a megtakarítások, a hitelek és az ingatlanállományok terén.

A Fidesz frakció hangsúlyosabb politikusainak és az új belépőknek a nyilatkozatai közül válogatott a 444.hu.

Változások a korábbi kormánytagok és frakcióvezetők vagyonában

Lázár János továbbra is 47 ingatlannal (szántók, erdők, legelők, mocsarak) rendelkezik. Készpénzvagyona 40 millió forintról 25 millió forintra csökkent, egyéb szerződés alapján fennálló pénzkövetelése pedig 15 millió forintra feleződött. Tartozásállománya változatlan: 160 millió forint hitelintézeti és 60 millió forint magánszemélyek felé fennálló tartozást mutat.

Orbán Balázs korábbi vagyonnyilatkozatában szereplő 30 millió forintos takarékbetét-megtakarítás már nem szerepel a friss dokumentumban. Tartozásai nem változtak: a 40 milliós jelzáloghitel, a 2,4 milliós szabad felhasználású hitel és a 10 milliós Babaváró hitel törlesztése nem módosult.

A Fidesz volt frakcióvezetője továbbra sem rendelkezik ingatlannal, járművel vagy tartozással. Kocsis Máté a korábbi 95,6 millió forintos folyószámla- és készpénzállomány helyett most 7,7 millió forint készpénzt és 59,8 millió forint folyószámla-megtakarítást vallott be, miközben megjelent egy 22,5 millió forintos, „más szerződés alapján” fennálló pénzkövetelése.

Gulyás Gergely frakcióvezető felvette a 11 millió forintos Babaváró hitelt.

Bankszámlájának egyenlege 14,7 millió forintról 33,4 millió forintra emelkedett,

ami a nyilatkozathoz fűzött megjegyzés szerint egy folyamatban lévő ingatlanértékesítésből származik.

Szijjártó Péter volt külügyminiszter értékpapír-állománya 3 millió forinttal, bankszámlájának egyenlege pedig 15 millió forinttal növekedett. Tartozása változatlanul 30 millió forint, így összesen közel 98 millió forintos megtakarítással bír az 5 olyan ingatlan mellett, amelyekben kisebb-nagyobb arányban tulajdonos.

Az új képviselők

Pócs János, ő nem új, de klasszikus alakja a Fidesz-frakciónak. Takarékbetétje 2,6 millió forintos gyarapodást követően elérte a 24,4 millió forintot, egyéb érdemi változás nem történt.

Vitályos Eszter korábbi kormányszóvivő 400 ezer forinttal növelte megtakarításait, miközben fennálló tartozása továbbra is 3,5 millió forint.

Németh Balázs korábban újságíróként, valamint a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként is havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába esett. Jelenleg több mint 80 millió forintja van értékpapírban, miközben 7,825 millió forintos lakáshitele és

magánszemélyek felé több mint 100 millió forintos tartozása áll fenn.

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlésből a parlamenti frakcióba átülő képviselő egy családi házzal, körülbelül 5 millió forint értékű óragyűjteménnyel, 37 millió forint készpénzzel, valamint forintban és dollárban valamivel több mint 5 millió forintnyi bankszámla-megtakarítással rendelkezik, 4,5 millió forintos tartozás mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tartozások, ingatlanok, készpénz – érdekes adatok a Fidesz-frakció tagjainak vagyonbevallásából

ingatlan

vagyonnyilatkozat

tartozás

fidesz-frakció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: a küföldi nyaralást tervezők is örülhetnek a forint erősödésének

Elemző: a küföldi nyaralást tervezők is örülhetnek a forint erősödésének
Beke Károly szerint a következő időszakban leginkább azt lesz érdemes figyelni, meg tudja-e dönteni a négyéves csúcsot a magyar deviza. A Portfolio elemzője az InfoRádióban azt mondta, a befektetők többsége hitelesebb, piacbarátabb gazdaságpolitikára számít az új magyar kormánytól, az euróbevezetési terv őszi lehetséges bejelentése pedig újabb erősödési hullámot generálhat. Június végén hosszú idő után újra kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács, az exportra termelő vállalatok azonban most kevésbé örülhetnek.
Álomfizetésről mondott le Orbán Anita a külügy kedvéért

Álomfizetésről mondott le Orbán Anita a külügy kedvéért

Leadta vagyonnyilatkozatát Orbán Anita külügyminiszter, amely részletes betekintést nyújt a politikus ingatlanvagyonába, korábbi jövedelmeibe és kiterjedt befektetési portfóliójába. A dokumentum szerint a tárcavezető több mint 237 millió forintnak megfelelő megtakarítással és jelentős értékpapír-állománnyal lépett hivatalba, miután feladta korábbi piaci pozícióit.
 

Tartozások, ingatlanok, készpénz – érdekes adatok a Fidesz-frakció tagjainak vagyonbevallásából

Törlesztette adósságát Magyar Péter

Orbán Viktor vagyona gyarapodott

Kapitány István a teljes miniszteri fizetéséről lemond egy alapítvány javára

VIDEÓ
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.09. kedd, 18:00
Grexa Liliana
országgyűlési képviselő, ukrán nemzetiségi szószóló
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?

Nyugdíjreformot javasolnak Magyarországnak - Csapnivaló ötletekkel tetéznék a gondokat?

Az Európai Bizottság Magyarországról szóló legfrissebb országjelentése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kockázataira és a költségvetési egyensúly romló kilátásaira figyelmeztet. A dokumentum szerint a magas hiány és az emelkedő államadósság mellett különösen az idősödéssel összefüggő kiadások várható növekedése jelent komoly terhet: a nyugdíjrendszerre fordított kiadások GDP-arányosan a következő évtizedekben érdemben emelkedhetnek, miközben a bevételi oldal strukturális korlátokkal szembesül. A Bizottság előrejelzései alapján a jelenlegi pályán az államadósság is tovább nőhet, miközben a nyugdíjellátás szerkezeti problémái érdemi reformok nélkül erősödhetnek. Az anyag a nyugdíjrendszer számos problémáját körbejárja, a javaslatok azonban nem oldják meg azt a szegénységi csúszdát, amire az idősek rákerülnek. Sőt, a problémát még súlyosbítják is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
ASAP Rocky Budapest 2026: jegyárak, helyszín, parkolás és minden fontos tudnivaló egy helyen

ASAP Rocky Budapest 2026: jegyárak, helyszín, parkolás és minden fontos tudnivaló egy helyen

Hivatalosan is érkezik a 2026-os világturné, már elindult a jegyértékesítés.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and Israel say they will pause strikes but warn of retaliation if ceasefire breached again

Iran and Israel say they will pause strikes but warn of retaliation if ceasefire breached again

Israel's PM says his country is holding fire "at the moment", after Iran's armed forces said they had stopped military action.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 06:25
Éjszaka mentették fel a fontos hivatal vezetőjét
2026. június 9. 05:45
Álomfizetésről mondott le Orbán Anita a külügy kedvéért
×
×