Tartozások, ingatlanok, készpénz – érdekes adatok a Fidesz-frakció tagjainak vagyonbevallásából

A Fidesz frakció hangsúlyosabb politikusainak és az új belépőknek a nyilatkozatai közül válogatott a 444.hu.

Változások a korábbi kormánytagok és frakcióvezetők vagyonában

Lázár János továbbra is 47 ingatlannal (szántók, erdők, legelők, mocsarak) rendelkezik. Készpénzvagyona 40 millió forintról 25 millió forintra csökkent, egyéb szerződés alapján fennálló pénzkövetelése pedig 15 millió forintra feleződött. Tartozásállománya változatlan: 160 millió forint hitelintézeti és 60 millió forint magánszemélyek felé fennálló tartozást mutat.

Orbán Balázs korábbi vagyonnyilatkozatában szereplő 30 millió forintos takarékbetét-megtakarítás már nem szerepel a friss dokumentumban. Tartozásai nem változtak: a 40 milliós jelzáloghitel, a 2,4 milliós szabad felhasználású hitel és a 10 milliós Babaváró hitel törlesztése nem módosult.

A Fidesz volt frakcióvezetője továbbra sem rendelkezik ingatlannal, járművel vagy tartozással. Kocsis Máté a korábbi 95,6 millió forintos folyószámla- és készpénzállomány helyett most 7,7 millió forint készpénzt és 59,8 millió forint folyószámla-megtakarítást vallott be, miközben megjelent egy 22,5 millió forintos, „más szerződés alapján” fennálló pénzkövetelése.

Gulyás Gergely frakcióvezető felvette a 11 millió forintos Babaváró hitelt.

Bankszámlájának egyenlege 14,7 millió forintról 33,4 millió forintra emelkedett,

ami a nyilatkozathoz fűzött megjegyzés szerint egy folyamatban lévő ingatlanértékesítésből származik.

Szijjártó Péter volt külügyminiszter értékpapír-állománya 3 millió forinttal, bankszámlájának egyenlege pedig 15 millió forinttal növekedett. Tartozása változatlanul 30 millió forint, így összesen közel 98 millió forintos megtakarítással bír az 5 olyan ingatlan mellett, amelyekben kisebb-nagyobb arányban tulajdonos.

Az új képviselők

Pócs János, ő nem új, de klasszikus alakja a Fidesz-frakciónak. Takarékbetétje 2,6 millió forintos gyarapodást követően elérte a 24,4 millió forintot, egyéb érdemi változás nem történt.

Vitályos Eszter korábbi kormányszóvivő 400 ezer forinttal növelte megtakarításait, miközben fennálló tartozása továbbra is 3,5 millió forint.

Németh Balázs korábban újságíróként, valamint a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként is havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába esett. Jelenleg több mint 80 millió forintja van értékpapírban, miközben 7,825 millió forintos lakáshitele és

magánszemélyek felé több mint 100 millió forintos tartozása áll fenn.

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlésből a parlamenti frakcióba átülő képviselő egy családi házzal, körülbelül 5 millió forint értékű óragyűjteménnyel, 37 millió forint készpénzzel, valamint forintban és dollárban valamivel több mint 5 millió forintnyi bankszámla-megtakarítással rendelkezik, 4,5 millió forintos tartozás mellett.