Magyar Péter: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

Magyar Péter napirend előtt szólt a parlamentben azon a vitanapon, amelyen a Szuverenitási Hivatal és a politikai plakátkampány megszüntetése került napirendre, az ellenzéki pártok is reagáltak szónoklatára. Végül Magyar Pétert a viszonválasz joga is megillette.

A miniszterelnök először Toroczkai László felé fordulva szólt, aki szerinte mindig azzal jön, hányan nem szavaztak a Tiszára áprilisban, de Magyar Péter úgy látja, ezt a versenyt a Mi Hazánk nyerte, rá 7 millióan nem szavaztak. Ami pedig a választási rendszert illeti, az ember igyekszik a legtöbb szavazatot kapni, aki pedig nem tud többséget szerezni, koalíciót választhat, mint a Mi Hazánk a Fideszt és a KDNP-t, valamint egyelőre kívülről a DK-t.

A Magyar Péter elmúlt 16 évéből 14-et firtató Rétvári Bence (KDNP) felé fordulva arról beszélt, hogy nem mindenki ült bent a parlamentben az elmúlt 4 parlamenti ciklusban, ő maga például 8 éven át diplomata volt, illetve vezetett egy állami céget (Diákhitel Központ), amelynek komoly kamatkedvezmény volt az eredménye a diákok számára, vezetéséről pedig végkielégítés nélkül, kérése után is csak nagy nehézségek árán tudott távozni.

Rétvári Bence és a Fidesz-frakciót vezető Gulyás Gergely felé arról beszélt, hogy a migrációs paktum EU-s elfogadása idején Orbán Viktor volt a miniszterelnök, őt „küldték ki kávézni a szavazáskor”, nem Magyar Pétert.

Egy palota

Szót ejtett ezen kívül a belga királyi palota mellett álló székház ügyéről is, amelyet még a belga állam sem tudott megvenni, a Patrióták számára a magyar állam viszont igen, Magyar Péter megítélése szerint pusztán azért, hogy a Patrióták kéthavonta találkozhassanak „orosz vagy ki tudja, milyen pénzből”, a fenntartása pedig máig évente 500 millió forintba került. Hozzátette: megnézte a luxus-belügyminisztériumi épületet is, ahol Ferenc József császár márványtáblájával szemben nem másé van, mint Orbán Viktoré.

Kárhoztatta az előző kormányt még amiatt is, hogy évente növelte a betelepíthető migránsok számát, mindenféle országokból jöttek munkavállalók, miközben a munkaerőhiányt arra is használni lehetett volna, hogy

emelkedjenek a bérek

hazahozzák a külföldre vándorolt munkavállalókat,

de nem ezt tették, hanem olcsó munkaerő betelepítésén gazdagodtak, többek között „a miniszterelnök testvére is”.

Magyar Péter állítja: 350 milliárdot veszített azon Magyarország, hogy eljátszhassa a cirkuszt, miközben például Lengyelországot nem büntetik 1 millió euróra naponta, még sincsenek migránsaik; a pénzből szerinte kórházakat lehetett volna korszerűsíteni, bért emelni, de ezt a pénzt a Fidesz-kormány inkább kidobta szerinte az ablakon, Brüsszel nem hátrált meg, de Magyarország sem indult be ettől a küzdelemtől.

Magyar Péter egy bejelentéssel is élt: dokumentum került a birtokába arról, hogy

a Fidesz migránstábort akart építeni Vitnyéden,

ezzel akart megfelelni a migránspaktum kötelezettségeinek, ezt a dokumentumot hamarosan be is fogja mutatni a nyilvánosság számára.

Végül Gulyás Gergelyhez fordult, akinek egyértelműen kijelentette, Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, erre kaptak felhatalmazást a választóktól, 2021-ig visszamenőleg fogják vizsgálni az érintett szerződéseket, és ha vita támad, meg fogják beszélni. Mindez azért alakult így, mert az emberek szerinte nem bíztak a fideszes ügyészségben és Polt Péterben, aki nem tett semmit az MNB-s alapítványok vagyona ügyében, a választások után 2 nappal indultak be a fogaskerekek, „nem lehet mondani, hogy az emberek keveset vártak”.

Megerősítette: a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nem voltak eredményei, csak költségei, egy „bohóc” elnöke és egy III/III-as vezetője, Lánczi Tamás pedig még egy rendes hivatalos levelet sem tudott írni, csak e-mailt és Facebook-üzenetet.