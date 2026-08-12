Gyászol a magyar üzleti világ: elhunyt Kis Ervin Egon

Kis Ervin Egon pályafutását a 90-es évek közepén gazdasági újságíróként kezdte, majd hamar a formálódó digitális üzleti megoldások felé fordult. 1999-ben megalapította az ország egyik első webáruházát, a NetPiac.hu-t. A szakmai érdekképviseletben is aktív szerepet vállalt: 2008 és 2014 között az Elektronikus Kereskedelemért Egyesület, a mai Ecommerce Hungary elnökeként dolgozott a szektor szabályozási és üzleti környezetének fejlesztésén – olvasható.

Szakmai pályája szorosan összefonódott a Számlázz.hu-val is, ahol 2010-től másfél évtizeden át a vállalkozás üzleti stratégiájának kialakításáért felelt. A fintechpiacra 2020-ban lépett be: társalapítóként és stratégiai igazgatóként vett részt a vállalati fókuszú Binx neobank elindításában. Több évtizedes szakmai és edukációs munkásságát

a hazai e-kereskedelmi szakma 2024-ben életműdíjjal ismerte el.

A magyar digitális gazdaság szereplői olyan iránymutató, jövőbe látó szakemberként emlékeznek rá, aki évekkel előre felismerte a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és sokat tett a hazai kereskedők edukációjáért.

A Binx vezetősége közölte, hogy a vállalat irányítását a Kis Ervin Egon által korábban lefektetett stratégia mentén, változatlan formában folytatják. A cég működése és a partnerek felé vállalt kötelezettségek teljesítése így zavartalan marad.