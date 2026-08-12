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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezletén 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Volodimir Zelenszkij, és több másik államfő is gratulált Baka Andrásnak

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ELŐZMÉNYEK

Az ukrán elnök szerint Baka András megválasztása újabb fontos mérföldköve Magyarország megújulásának, egyúttal azt is kinyilvánította, hogy Ukrajna kész a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésre, remélve, hogy a változások a jószomszédi kapcsolatokat is erősítik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Baka Andrásnak, miután az Országgyűlés kedden köztársasági elnökké választotta a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – írja az Index.

Az ukrán államfő szerint az új magyar államfő megválasztása újabb fontos lépés Magyarország megújulásában, és jelezte: reméli, hogy a változások erősítik a jószomszédi kapcsolatokat a régióban.

„Gratulálunk Magyarországnak és új elnökének, Baka Andrásnak a megválasztásához. Sok sikert kívánunk neki, és készek vagyunk a kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre” – írta X-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij.

Nicusor Dan román államfő is gratulációját fejezte ki Baka Andrásnak. Úgy véli, értékes lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország és Románia tovább erősítse együttműködését.

„Gratulálok, Baka András, a magyar köztársasági elnöki tisztségre való megválasztásához. Románia és Magyarország számára most kiváló lehetőség nyílik együttműködésünk további erősítésére. Örömmel várom, hogy Önnel együtt dolgozhassak polgáraink javára, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében” – írta X-en a román államfő.

Peter Pellegrini szlovák elnök is csatlakozott, ő is gratulált Baka Andrásnak. Mint kifejezte, meggyőződése, hogy a két ország továbbra is fejleszteni fogja együttműködését kétoldalú alapon, valamint a visegrádi csoportban és az Európai Unióban is. A szlovák államfő egyúttal jelezte, hogy várja a személyes találkozást, köztük a visegrádi négyek elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozóját.

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Kezdőlap    Belföld    Volodimir Zelenszkij, és több másik államfő is gratulált Baka Andrásnak

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VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
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