Volodimir Zelenszkij, és több másik államfő is gratulált Baka Andrásnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Baka Andrásnak, miután az Országgyűlés kedden köztársasági elnökké választotta a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét – írja az Index.

Az ukrán államfő szerint az új magyar államfő megválasztása újabb fontos lépés Magyarország megújulásában, és jelezte: reméli, hogy a változások erősítik a jószomszédi kapcsolatokat a régióban.

„Gratulálunk Magyarországnak és új elnökének, Baka Andrásnak a megválasztásához. Sok sikert kívánunk neki, és készek vagyunk a kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre” – írta X-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij.

Nicusor Dan román államfő is gratulációját fejezte ki Baka Andrásnak. Úgy véli, értékes lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország és Románia tovább erősítse együttműködését.

„Gratulálok, Baka András, a magyar köztársasági elnöki tisztségre való megválasztásához. Románia és Magyarország számára most kiváló lehetőség nyílik együttműködésünk további erősítésére. Örömmel várom, hogy Önnel együtt dolgozhassak polgáraink javára, politikai, gazdasági és európai együttműködésünk elmélyítése érdekében” – írta X-en a román államfő.

Peter Pellegrini szlovák elnök is csatlakozott, ő is gratulált Baka Andrásnak. Mint kifejezte, meggyőződése, hogy a két ország továbbra is fejleszteni fogja együttműködését kétoldalú alapon, valamint a visegrádi csoportban és az Európai Unióban is. A szlovák államfő egyúttal jelezte, hogy várja a személyes találkozást, köztük a visegrádi négyek elnökeinek Szlovákiában tervezett találkozóját.