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sam-120 mortar aknavető
Nyitókép: ztsspecial.sk

Újabb szintre lép Csehország és Szlovákia katonai együttműködése

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A két szomszédos ország védelmi minisztere szerdán Prágában állapodott meg arról, hogy a jövőben közösen vásárolnak fegyvereket és katonai járműveket a hadseregeik számára. A közös beszerzés előnye, hogy a két ország nagyobb mennyiségben vásárolhat, így kedvezőbb árat érhet el.

Robert Kaliňák szlovák és Jaromír Zůna cseh védelmi miniszter aláírta azt a keretmegállapodást, amely megalapozza a közös beszerzéseket. A döntés hátterében nemcsak a két ország szoros szövetsége, hanem komoly gazdasági érdekek is állnak: a közös, nagyobb volumenű megrendelésekkel ugyanis jelentős mennyiségű kedvezményeket alkudhatnak ki a gyártóknál.

Az együttműködés első konkrét lépése a SAM–120-as aknavetők beszerzése lesz, amelyekre a mechanizált dandárok felszereléséhez van szükség. „A projektről már július 29-én gyakorlati egyeztetést tartunk: ekkor egy cseh katonai delegáció látogat Szlovákiába, hogy működés közben is megtekintse és műszakilag értékelje a fegyverrendszert” – árulta el a cseh védelmi miniszter. Ezen a bemutatón mindkét tárcavezető jelen lesz.

Szintén napirenden van a Tatra T–815-ös katonai járművek közös megvásárlása. A cseh hadsereg jelenleg azt vizsgálja, hogy a típus 25 különböző változata közül pontosan melyikre van szüksége – a tervek szerint ebből 15 variációt rendszeresítenének. A végleges cseh döntés augusztus közepére várható.

Szlovákia emellett további cseh haditechnikai eszközök iránt is élénken érdeklődik. Robert Kaliňák megerősítette: vizsgálják a cseh Aero Vodochody által gyártott L–39 Skyfox sugárhajtású kiképzőgépek megvásárlását. A szlovák védelmi miniszter rámutatott, hogy ezek a gépek a pilóták felkészítése mellett modern feladatokra, például az alacsonyabb sebességű drónok elfogására és megsemmisítésére is kiválóan alkalmasak. Pozsony jelenleg tíz ilyen repülőgép, valamint az ERA vállalat három passzív radarrendszerének beszerzését fontolgatja.

A prágai találkozón a miniszterek érintették a közös légtérvédelem kérdését is. Kaliňák külön megköszönte, hogy a cseh légierő 2022 óta részt vesz Szlovákia védelmében, és méltatta, hogy jelenleg is 171 cseh katona teljesít szolgálatot szlovák területen. A szlovák miniszter hozzátette: az új F–16-os vadászgépeik érkezésével Szlovákia fokozatosan képes lesz önállóan is ellátni ezt a feladatot. Ugyanakkor jelezte: a jövőben ők is készen állnak majd segítséget nyújtani Prágának, amikor a cseh légierő átáll a Gripenekről az új F–35-ös vadászgépekre.

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Tudósítóink    Újabb szintre lép Csehország és Szlovákia katonai együttműködése

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