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Nyitókép: Unsplash.com

Ritka, de ijesztő jelenség okozott pánikot az Adrián

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Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében: a Hvar szigetén fekvő Stari Gradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett – jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacija című horvát regionális napilap.

A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú, sekély, a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint-ingadozást a helyiek scigának vagy sesnek nevezik.

Stari Gradban a vízszint 23 óra körül mintegy 30 centiméterrel emelkedett meg. Az alacsonyabban fekvő partszakaszokon

a víz helyenként térdig ért, és elérte a rakpart menti épületek bejáratát is. A váratlan jelenség miatt több turista elmenekült a partról.

A tenger ezt követően gyorsan visszahúzódott, szintje mintegy 60 centiméterrel a szokásos érték alá süllyedt.

Egyes csónakok és kisebb hajók emiatt a mederfenékhez értek.

Hasonló, hirtelen tengerszint-ingadozást észleltek az Isztriai-félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Pulában és Zára (Zadar) alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből.

A viharrendszer az Adriai-tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott, amelyek elsősorban a zárai szigetvilágot érintették. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30, Losinj szigetén pedig 32 méteres széllökést mért.

A zivatarzóna Észak-Olaszország felett alakult ki, majd az Adria fölé érve fokozatosan veszített erejéből.

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