Elemzők: újratervezés, sorsdöntő hónapok állnak a Fidesz előtt

Kampányüzemmódban maradt a Tisza Párt és annak elnöke, Magyar Péter miniszterelnök, mert így lehet fenntartani azt a fajta érzetet a választóik irányába, hogy részesei a politikának, hogy első kézből tájékozódnak, hogy nemcsak hogy tudják, hogy mi történik, hanem az az érzetük is támadhat, mintha közük is lenne az egész történethez – mondta az InfoRádióban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„Ez egyfajta új politika, ami Magyarországon eddig nem volt ismert, máshol láttuk már: ez az erőteljesen a közösségi médiára építő, időnként talán sokaknak túl harsány politika,

szerintem belefér” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ez a gyakorlat addig maradhat, amíg valamilyen csapdahelyzetben vagy valamilyen nehézség kapcsán már nem lesz fenntartható. Szerinte azonban ez még odébb van, mert „akár jövő tavaszig is kitarthat” a jelen állapot.

Horn Gábor szerint a Fidesz jövője még megjósolhatatlan, de egyelőre korainak tartaná temetni az egykori kormánypártot. Ha a párt őszig dönt arról, miként folytatják a politizálást, akkor a kiválasztott irány sikere is 2027 tavaszára, nyarára derülhet ki.

„Új arcokra lenne szerintem szükségük, határozott és egyértelmű irányválasztásra és következetes képviseletre. Nagyon nem értek egyet azokkal, akik azt gondolják, hogy a parlamentből való kivonulás lehet az egyik megoldás. Szerintem a parlamentből Magyar Péter és a Tisza egy olyan fontos helyszínt csinált újra, amiből a kilépés azt jelenti, hogy valaki lelép a politika színteréről” – fogalmazott a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki Orbán Viktort nagy túlélőnek tartja, de szerinte egy ekkora kudarc után már nincs esélye a visszatérésre.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádióban azt mondta, hogy az áprilisi választáson kétharmados győzelmet szerzett Tisza Pártnak most lehetősége van arra, hogy a választási ígéreteit alkotmányozó többséggel valósítsa meg.

„Ezzel élnek is, a többségi demokrácia modelljét használják, ahogy a Fidesz is tette.

A választási felhatalmazást egy biankó csekknek tekintik, azt mondják, hogy az emberek felhatalmazták őket, és így nem egy konszenzusos irányba viszik a magyar demokráciát, mondjuk mint '90-ben volt még, hanem egy többségi irányba, mint ahogy az az elmúlt 16 évben is történt”

– mondta.

A Tisza-kormánynak értékelése szerint három fő feladata van. Az első a NER lebontása, a második témakört a stabilizáló intézkedések jelentik, és a harmadik nagy terület egy új rendszer kiépítése, Magyar Péter egy új rezsimet épít ki.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök a nyári tisztújító közgyűlésen egy évre kért és kapott felhatalmazást a Fidesz vezetésére, Kiszelly Zoltán elmondta: nagyjából három szakaszra lehet bontani egy parlamenti ciklus négy évét.

„Ez most a Fidesz és a KDNP számára is az első év, az újratervezés éve. Meg kell találniuk azt a kommunikációs stratégiát, amivel Magyar Péter kommunikációs gőzhengerére válaszolni tudnak, illetve egy szervezeti-strukturális megújulásra is szükség van, hiszen például az egyéni képviselők helyett most a megyei struktúrákat erősíti meg a Fidesz. Nagyjából jövő nyártól a 2029-es európai parlamenti választásokig az ellenzéki lendületet kellene visszaszereznie a Fidesznek, minimum egy programbeli megújulásra van szükség. És a '29-es EP-választás, valamint a – menetrend szerint akkor megrendezendő – önkormányzati választás függvényében készülhet majd a Fidesz a harmadik szakaszban a 2030-as következő országgyűlési választásra” – sorolta.

Kiszelly Zoltán szerint azonban a Fidesz a választási kudarc ellenére is egyben maradt, és a kongresszus után már csak néhány marginális szereplő fogalmaz meg kritikákat.

A cikk Várkonyi Gyula interjúi alapján készült.