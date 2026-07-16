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Készpénzt tesz pénztárcájába egy látogató a 20. Sziget fesztivál 3. napján a budapesti Hajógyári-szigeten 2012. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ennyit keres most egy átlagos magyar – friss számok érkeztek

Infostart / MTI

Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100, a nettó átlagkereset 535 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11,0, a reálkereset pedig 9,0 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 615 600, a nettó kereset mediánértéke 436 200 forintot ért el, 9,5, illetve 11,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 718 200 forint volt, ami 9,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716 100, a költségvetésben 715 100, a nonprofit szektorban 745 700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 9 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 305 882 forint volt a májusi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 490 259 ezer forint. A bányászatban 895 638 forintot, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén 1 505 741 forintot tettek ki a bruttó átlagkeresetek.

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Kezdőlap    Gazdaság    Ennyit keres most egy átlagos magyar – friss számok érkeztek

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