Schobert Norbert reagált az országos tiszti főorvos közleményére

Schobert Norbert a Facebook-oldalán reagált az országos tiszti főorvos szerdai közleményére, melyben Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet: az ivermectin- vagy fenbendazoltartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét. A rákos betegségben szenvedők minden szer alkalmazását beszéljék meg kezelőorvosukkal – írta Oroszi.

Bár a közleményben nem említik név szerint Schobert Norbertet, ő nemrég egy interjúban felesége, Rubint Réka betegsége kapcsán arról beszélt, hogy léteznek alternatív daganatkezelési módszerek, és egyet közülük ki is emelt. Most bejegyzésében azt írta, nem az ő módszere az ivermectin, a fenbendazol vagy a mebendazol kiegészítő alkalmazása, és hangsúlyozta, hogy ő nem onkológus, csupán egy érintett hozzátartozó.

„Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a Szerelme életéért és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a szer használatát nem propagálja, csak elmesélte a tapasztalataikat.

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