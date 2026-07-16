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Moscow, Russia - March 26, 2019: Aircraft Airbus A320-232(WL) HA-LYT of Wizz Air against blue sky in sunny morning going to landing at Vnukovo international airport in Moscow
Nyitókép: Fotokot197/Getty Images

Nagy az ellentét, kivonulhat a Wizz Air egy európai fővárosból

Infostart

A viszály tavasszal robbant ki a szerb állam és a magyar diszkont légitársaság között egy, a cégeket érintő szabályozási módosítás miatt. A Wizz Air szerint a módosult szabályozás miatt az egyébként is előnyben lévő Air Serbia került még jobb pozícióba, így akár ki is vonulhat déli szomszédunktól.

Tovább mélyül a Wizz Air és Szerbia vitája, ugyanis a magyar diszkont-légitársaság szerint a tervezett új szabályozás teljesen ellehetetlenítené helyi bázisának működését, amivel jelentős versenyelőnyre tehetne szert az állami tulajdonú Air Serbia a balkáni ország légiközlekedési piacán. A szerb államvezetés azonban visszautasítja a vádakat, ugyanis álláspontjuk szerint a módosítások kizárólag biztonsági és felügyeleti célokat szolgálnak, nem pedig a Wizz Air kiszorítását Szerbiából – írja a vg.hu.

A módosított szabályozás értelmében a szerb állam 2026 novemberétől új feltételekhez kötné a balkáni országban működő külföldi légitársaságok karbantartási és üzemeltetési tevékenységét.

A Wizz Air szerint ezeknek az előírásoknak gyakorlatilag lehetetlen megfelelni a jelenlegi működési modell mellett, ezért a társaság úgy látja, hogy belgrádi bázisa veszélybe kerülhet.

A diszkont légitársaság azzal érvel, hogy a változások veszélyeztetik a belgrádi bázisán működő repülőgépek további üzemeltetésének lehetőségét, ahol a diszkont légitársaság jelenleg négy repülőgépet tart fenn és 23 úti célt szolgál ki, köztük Barcelonát, Hamburgot, Madridot, Fiumicinót és Máltát.

Az Airport Research Center adatai szerint a légitársaság jelenleg a belgrádi Nikola Tesla légikikötő (BEG) kapacitásának 20,9 százalékát foglalja, ezzel a repülőtér második legnagyobb légitársasága az 51,9 százalékos részesedéssel rendelkező Air Serbia mögött.

A Wizz Air arra is figyelmeztetett, hogy Szerbia az Európai Közös Légiközlekedési Térség (ESAA) tagjaként vállalta a légiközlekedési piac liberalizációját, ugyanakkor a mostani intézkedések ellentétesek ezekkel a kötelezettségekkel, ezért az ügyet uniós szinten is vizsgálhatják.

A szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (CAD) ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a módosítások minden piaci szereplőre azonos módon vonatkoznak. Szerintük kizárólag a repülésbiztonság és a felügyeleti rendszer megerősítése miatt hoznának új szabályokat.

A Wizz Air viszont úgy véli, a jelentések tévesen kapcsolták össze a harmadik fél karbantartóit érintő adminisztratív engedélyezési problémákat a repülésbiztonsággal. „Teljesen hamis minden olyan állítás, amely szerint a Wizz Air megfelelő karbantartási támogatás nélkül vagy a biztonságot veszélyeztető módon üzemeltetett repülőgépeket” – közölte a légitársaság, hozzátéve, hogy a repülőgépek légialkalmassága, karbantartásának minősége és biztonsági szabványai soha nem voltak kérdésesek.

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