ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.02
usd:
314.01
bux:
142094.65
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Üzemanyagvita: megszólalt a Mol

Infostart / MTI

A Mol nem látja indokoltnak extra kőolaj-tartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerint elegendőek a hazai stratégai készletek is.

A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült – közölte a vállalat.

Hozzátették: a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie. A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. Egyúttal kijelenthető, hogy

egy-két egyedi esettől eltekintve, a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat

– írták.

Hangsúlyozták, hogy az MSZKSZ közlése nyomán elegendőek a hazai stratégai készletek is. Mind a kőolaj mind a termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az EU által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot az MSZKSZ termékcserékkel a következő hetekben feltölti. „Ez a stratégiai készlet egyúttal lehetőséget és biztonságot ad arra is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásokra lenne szükség. Ezért a Mol nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását” – fogalmazott a Mol.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter múlt pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest. A kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása – írta akkor a miniszter.

A Fidesz szerdán arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Azt írták, hogy ágazati nyilatkozatok szerint nem került sor az ország kőolajtartalékának visszatöltésére, így

24 napra elegendő dízel és mindössze 14 napra elegendő benzin áll Magyarország rendelkezésére, ami jelenlegi bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben rendkívül sebezhetővé teszi a magyar gazdaságot és kiszolgáltatottá a magyar embereket.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerdán a sajtóban azt nyilatkozta, hogy áruhiány van benzinből és gázolajból, a Magyar Szénhidrogén Készletezők Szövetségének adataira hivatkozva szerinte az látható, hogy Magyarországon problémák vannak az üzemanyagok terén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Üzemanyagvita: megszólalt a Mol

mol

üzemanyagár

kőolaj

tartalék

magyar szénhidrogén készletező szövetség

stratégiai tartalék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását, amely egyebek mellett azt tartalmazza, hogy megszűnik az államfő megbízatása. Ezt azonban még az érintett köztársasági elnöknek is alá kell írnia. Cservák Csaba alkotmányjogász professzor ismertette a Sulyok Tamás előtt álló lehetőségeket.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. Koreckij kinevezését ma szavazta meg az ukrán parlament. Távozik posztjáról Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is. Zelenszkij döntése tüntetésekhez vezetett, több ukrán politikus bírálta a népszerű Fedorov leváltását. Oroszország ma éjszaka ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna fővárosát, legalább két ember meghalt és hatan megsebesültek. Kijevet helyi idő szerint hajnali 1 óra előtt rázták meg robbanások a Kyiv Independent tudósítói szerint. Az ukrán légierő jelentése alapján legalább nyolc ballisztikus rakéta tartott a főváros felé. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gajdos László: megszületett a döntés, rendezni fogja a nyugat-magyarországi azbesztválságot a kormány

Gajdos László: megszületett a döntés, rendezni fogja a nyugat-magyarországi azbesztválságot a kormány

Megszületett a kormány döntése a nyugat-magyarországi azbesztválság rendezéséről, a konkrét lépéseket és a részleteket a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogják ismertetni.

BBC
Business Sport Travel Science
Protests in Ukraine's cities against Zelensky's removal of defence minister

Protests in Ukraine's cities against Zelensky's removal of defence minister

Ukraine's president has not explained Mykhailo Fedorov's dismissal, which is causing great upset among civil society and the military.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 12:35
Új szintre lépett a 4iG együttműködése a Microsofttal
2026. július 16. 09:38
Fokozzák a nyomást az IKEA dolgozói
×
×