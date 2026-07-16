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Aszfaltozási munkálatok.
Nyitókép: Getty Images/Vadym Terelyuk

Nagyszabású útfelújítások kezdődtek országszerte

Infostart / MTI

A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba - közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell.

Emlékeztetett: az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán-kormány propagandára és „kék plakátokra” Balásy Gyula cégénél, mint a Magyar Közút kezelésében lévő országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására, ugyanekkor csak a Budai Várban a „Propagandaminisztérium” fényűző épületének felépítésére több pénz jutott.

A miniszter közlése szerint Komárom-Esztergom megyében, Tardos és Vértestolna között például 3000 tonna aszfaltot terítenek le éppen.

„A magyar vidék úthálózatának elfelejtése és elhanyagolása pontos lenyomata a bukott kormányzat hatalmi gépezetének, a propagandára épülő politikai kormányzásnak. A romokban hagyott központi költségvetés miatt sajnos egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik: a munkát elkezdtük!” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Nagyszabású útfelújítások kezdődtek országszerte

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