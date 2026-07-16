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Budapest belső kerületeinek polgármesterei azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. A kerületvezetők szerdán tartott megbeszélésükről a Facebook-oldalukon közös közleményben számoltak be.
Nyitókép: Baranyi Krisztina/Facebook

Vészjelzést küldtek a belvárosi polgármesterek a kormánynak

Infostart / MTI

Budapest belső kerületeinek polgármesterei azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. A kerületvezetők szerdán tartott megbeszélésükről a Facebook-oldalukon közös közleményben számoltak be.

Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület és Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere kérésüket a Budapest romló közbiztonsági helyzetével indokolják: az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik.

Szerintük az ügy rendezése sürgős fellépést igényel, a budapestiek nem várhatnak a jövő évi költségvetésre vagy egy hosszú távú reformprogram végére.

Az Országgyűlés és a kormány más ügyekben napok alatt képes jogszabályokat alkotni és forrásokat átcsoportosítani – mutattak rá.

A polgármesterek javasolják legalább 30 százalékos Budapest-pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, sürgetik, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására, mivel ezek a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok.

  • Kezdeményezik, hogy terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre, valamint
  • legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, továbbá
  • javasolják az éjjeli menedékhelyeken az „alacsonyabb belépési küszöböt” – vagyis az alacsony alkoholszint önmagában ne jelentse az ellátás megtagadását - és a hosszabb reggeli benntartózkodást.

A kerületvezetők közösen kezdeményeznek mielőbbi személyes egyeztetést a belügyminiszterrel; javaslataik részletes kidolgozásában és végrehajtásában készek részt venni.

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Kezdőlap    Belföld    Vészjelzést küldtek a belvárosi polgármesterek a kormánynak

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