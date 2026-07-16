Vészjelzést küldtek a belvárosi polgármesterek a kormánynak

Baranyi Krisztina, a IX. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület és Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere kérésüket a Budapest romló közbiztonsági helyzetével indokolják: az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik.

Szerintük az ügy rendezése sürgős fellépést igényel, a budapestiek nem várhatnak a jövő évi költségvetésre vagy egy hosszú távú reformprogram végére.

Az Országgyűlés és a kormány más ügyekben napok alatt képes jogszabályokat alkotni és forrásokat átcsoportosítani – mutattak rá.

A polgármesterek javasolják legalább 30 százalékos Budapest-pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, sürgetik, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására, mivel ezek a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok.

Kezdeményezik, hogy terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre, valamint

legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, továbbá

javasolják az éjjeli menedékhelyeken az „alacsonyabb belépési küszöböt” – vagyis az alacsony alkoholszint önmagában ne jelentse az ellátás megtagadását - és a hosszabb reggeli benntartózkodást.

A kerületvezetők közösen kezdeményeznek mielőbbi személyes egyeztetést a belügyminiszterrel; javaslataik részletes kidolgozásában és végrehajtásában készek részt venni.