2026. május 22. péntek Júlia, Rita
A Szépművészeti Múzeum 2020. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A világvége művészete költözött a Szépművészetibe

Infostart / InfoRádió

A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszisciklusok állnak a Szépművészeti Múzeum május 21-én nyíló kiállításának középpontjában. A Grafikai Gyűjtemény Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig című kiállításának gerincét Albrecht Dürer fametszetsorozatai alkotják, de felbukkannak Kondor Béla, Stettner Béla és Csohány Kálmán alkotásai is. Bodnár Szilvia művészettörténészt, a tárlat kurátorát kérdeztük.

A Szépművészeti Múzeum gazdag grafikai gyűjteményében számos olyan sorozat megtalálható, amelyek az Újszövetséget lezáró Jelenések könyvét illusztrálják. A történelem során nagyon sokszor előtérbe került ez a téma, és sajnos napjainkban is sok fenyegetettség okozza azt, hogy időről időre aktuálissá válik az apokalipszis kérdésköre, és ez így van ma is – mondta az InfoRádióban Bodnár Szilvia.

A pénteken nyíló tárlatot Albrecht Dürer világhírű és kiemelkedő kvalitású apokalipszis sorozata nyitja. Az ő sorozatával párhuzamosan másik három apokalipszis sorozat is látható: idősebb Lucas Cranach fametszetei, Jean Duvet francia művész rézmetszetei és a néhány évszázaddal későbbi Odilon Redon litográfiái. Ezeket a műveket kiegészítik a Régi Képtár és a Régi Magyar Gyűjtemény festményei, valamint a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött magyar grafikák – ismertette a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora.

Fontos tudni, hogy a grafikai kiállítótér csak csütörtök és vasárnap között látogatható, a múzeum bármely állandó vagy időszaki kiállítására érvényes aznapi belépőjeggyel.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tíme készítette.

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa vesztette életét, ketten súlyosan, négy könnyebben megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszínen tartott péntek délutáni sajtótájékoztatón. Kapitány István szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben. A vizsgálat megkezdődött, a kormány is részt vesz benne és részletes tájékoztatást adnak róla.
 

