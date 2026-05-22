A világvége művészete költözött a Szépművészetibe

A Szépművészeti Múzeum gazdag grafikai gyűjteményében számos olyan sorozat megtalálható, amelyek az Újszövetséget lezáró Jelenések könyvét illusztrálják. A történelem során nagyon sokszor előtérbe került ez a téma, és sajnos napjainkban is sok fenyegetettség okozza azt, hogy időről időre aktuálissá válik az apokalipszis kérdésköre, és ez így van ma is – mondta az InfoRádióban Bodnár Szilvia.

A pénteken nyíló tárlatot Albrecht Dürer világhírű és kiemelkedő kvalitású apokalipszis sorozata nyitja. Az ő sorozatával párhuzamosan másik három apokalipszis sorozat is látható: idősebb Lucas Cranach fametszetei, Jean Duvet francia művész rézmetszetei és a néhány évszázaddal későbbi Odilon Redon litográfiái. Ezeket a műveket kiegészítik a Régi Képtár és a Régi Magyar Gyűjtemény festményei, valamint a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött magyar grafikák – ismertette a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora.

Fontos tudni, hogy a grafikai kiállítótér csak csütörtök és vasárnap között látogatható, a múzeum bármely állandó vagy időszaki kiállítására érvényes aznapi belépőjeggyel.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tíme készítette.