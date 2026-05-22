Ukrán dróntámadás ért egy luhanszki középiskolát, sokan megsérültek

Ukrán drónok támadtak meg egy középiskolát éjjel Sztarobilszkben, az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban, több mint harmincan megsebesültek – közölte Leonyid Paszecsnyik, a „Luhanszki Népköztársaság” orosz vezetője pénteken a Max messengeren.

„Az ukrán fegyveres erők célzott támadást intéztek az alvó, védtelen gyerekek ellen. Az ellenséges drónok a pedagógiai egyetemünkhöz tartozó Sztarobelszki Szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát támadták. A támadás pillanatában 86, 14 és 18 év közötti gyermek tartózkodott ott. 35 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket” – írta.

Paszecsnyik szerint a romok gyermekeket temettek maguk alá, a mentőalakulatoknak eddig hármójukat a sikerült kiemelniük.