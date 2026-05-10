A szakértő elárulta, mire kell odafigyelni a táborválasztásnál

A legfontosabb dolog az, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Ez azért fontos, mert tőlük elvárható, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRádióban. A gyakorlatban ez elmondása szerint azt jelenti, hogy egy alapítvány, egy egyesület, vagy pedig egy vállalkozás a tábor szervezője, számlát kapunk az előlegről, és megállapodás köttetik a táboroztatóval. Ebben rögzítve kell lennie, hogy a gyermek milyen szolgáltatásokat kap, milyen programok lesznek, és hogy a szülő mennyit fizet.

A feketén működő táborokból sajnos egyre több van

– hívta fel a figyelmet az ügyvezető.

Mint elmondta, ezeknek az esetében nem lehet tudni, hogy a szabályokból mit tartanak be pontosan. Emiatt fontos utánajárni, hogy legális-e az adott tábor, amely ellenőrzést a Táborfigyelő.hu oldalán megjelenő táborok esetében egyébként mindig elvégzik.

Hozzátette, a kalandtáborok, a sporttáborok, az angoltáborok, a katonai táborok és a készségfejlesztő táborok a legnépszerűbbek. Az árak szempontjából az látható, hogy a táborok esetében 8-9 százalékos áremelés volt, így a napközis táborok esetében átlagosan 60 ezer forintos költséggel számolhatnak a családok. Az ottalvós táborok esetében átlagban 100 ezer forintos összeggel kell számolni.

Sok tábor esetében kedvezőbb a díj, ha hamarabb foglalunk, így érdemes ezt akár még május első felében megtenni. Fontos emellett úgy szűkíteni, hogy milyen típusú tábort keresünk, majd pedig a keresési találatok közül közösen válasszunk gyermekünkkel. Így ő saját döntésének fogja érezni, és örömmel megy táborozni – ismertette Tóth Béla.

