2026. május 10. vasárnap
Zánka, 2023. június 27.Gyerekek a nyári Erzsébet-táborok hivatalos megnyitóján a zánkai Erzsébet-táborban 2023. június 27-én. A nyári Erzsébet-táborokba 130 ezer gyereket várnak: a két legfőbb helyszínen, Zánkán és Fonyódligeten 35 ezret, a napközis táborokban 88 ezret.
A szakértő elárulta, mire kell odafigyelni a táborválasztásnál

Arra is felhívják a figyelmet, hogy egyre több van egy bizonyos típusú táborból.

A legfontosabb dolog az, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Ez azért fontos, mert tőlük elvárható, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRádióban. A gyakorlatban ez elmondása szerint azt jelenti, hogy egy alapítvány, egy egyesület, vagy pedig egy vállalkozás a tábor szervezője, számlát kapunk az előlegről, és megállapodás köttetik a táboroztatóval. Ebben rögzítve kell lennie, hogy a gyermek milyen szolgáltatásokat kap, milyen programok lesznek, és hogy a szülő mennyit fizet.

A feketén működő táborokból sajnos egyre több van

– hívta fel a figyelmet az ügyvezető.

Mint elmondta, ezeknek az esetében nem lehet tudni, hogy a szabályokból mit tartanak be pontosan. Emiatt fontos utánajárni, hogy legális-e az adott tábor, amely ellenőrzést a Táborfigyelő.hu oldalán megjelenő táborok esetében egyébként mindig elvégzik.

Hozzátette, a kalandtáborok, a sporttáborok, az angoltáborok, a katonai táborok és a készségfejlesztő táborok a legnépszerűbbek. Az árak szempontjából az látható, hogy a táborok esetében 8-9 százalékos áremelés volt, így a napközis táborok esetében átlagosan 60 ezer forintos költséggel számolhatnak a családok. Az ottalvós táborok esetében átlagban 100 ezer forintos összeggel kell számolni.

Sok tábor esetében kedvezőbb a díj, ha hamarabb foglalunk, így érdemes ezt akár még május első felében megtenni. Fontos emellett úgy szűkíteni, hogy milyen típusú tábort keresünk, majd pedig a keresési találatok közül közösen válasszunk gyermekünkkel. Így ő saját döntésének fogja érezni, és örömmel megy táborozni – ismertette Tóth Béla.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Kibővíti tehetséggondozó programját a Csányi Alapítvány
A szervezet már több mint két évtizede egyengeti nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek útját, akik az Életút Program végén diplomát vagy valamilyen szakképesítést szerezhetnek. Az alapítvány operatív igazgatója, Radoszáv Miklós az InfoRádióban elmondta: az élményalapú oktatásban hisznek és nyitnak az innováció felé is, hogy a legizgalmasabb és legérdekesebb programok minél nagyobb kíváncsiságot váltsanak ki a fiatalokban.
A Táborfigyelő háborút hirdet a feketén működő gyermektáborok ellen
Sok esetben kizárólag anyagi megfontolásból és a szabályozási környezet ismerete nélkül indul el a szervezés – mondta az InfoRádióban a Táborfigyelő.hu és a Táborminősítő.hu vezetője. Tóth Béla szerint a szülők felelőssége is kulcsfontosságú, ezért táborválasztásnál azt javasolja az érintetteknek, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a szervező legálisan működik-e és biztosítottak-e a gyermekek biztonságos elhelyezésének feltételei.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította

Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump inflációkezelésével és gazdaságpolitikájával. Ez derül ki a Financial Times legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely szerint a vámháború és az iráni konfliktus egyaránt rontja a republikánusok esélyeit az idei félidős választásokon - tudósított a Financial Times.

Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft

Megjöttek a Velencei-tó 2026-os strandbüféárai: lángos 2400 Ft-ig, burger 3290 Ft-ért, fagyi 950 Ft-tól. Mutatjuk a fotókat és az árakat!

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

